Видео Полиция провела рейд на временном мосту в Салацгриве: работы было много

Сначала полиция запустила в воздух дрон для наблюдения за дорожным движением. Долго ждать не пришлось - были зафиксированы первые нарушения. Одним из нарушителей оказался водитель грузовика, который не только не соблюдал дистанцию, но и, как выяснилось, был лишен водительских прав в Германии около шести месяцев назад за вождение в нетрезвом виде. Водителя оштрафовали на 280 евро.

По ходу рейда полиция останавливает и других участников дорожного движения - некоторые из них недовольны, и такие водители не редкость.

"Причины разные - кто-то считает, что это совсем не нужно, что это, так сказать, источник денег [для полиции]. Кто-то, опять же, считает, что нужно спешить и что он держит достаточную дистанцию, будь то 15 или 10 метров", - объясняет представитель Госполиции Кристине Божевниеце.

А некоторые водители объясняют свое поведение по-другому. Жительница Лимбажского края Екатерина в беседе с Латвийским телевидением выразила убеждение, что необходимая дистанция, указанная на дорожном знаке, составляет 3 метра, хотя на самом деле это 30 метров.

Видео: Сюжет LTV

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