Американский миллиардер опроверг слухи о своем намерении приобрести TikTok, заявив на бизнес-саммите газеты Die Welt об отсутствии у него планов относительно этой социальной медиаплатформы.
Die Welt: Маск заявил об отсутствии у него интереса к покупке TikTok
Миллиардер Илон Маск заявил, что не заинтересован в покупке TikTok, популярного приложения для просмотра коротких видео. Об этом написала в субботу, 8 февраля, газета Die Welt, которая проводила саммит, где Маск участвовал по видеосвязи. Сам саммит состоялся 28 января, отмечает издание, уточняя, что "выступление Маска было задокументировано и опубликовано с его согласия".
"Я не делал предложения о покупке TikTok", - сказал Маск через неделю после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он не против покупки американским бизнесменом приложения, принадлежащего китайской ByteDance, если тот захочет это сделать. Маск добавил, что лично он не пользуется этим приложением, не знаком с его форматом и у него "нет никаких планов" на TikTok. По его словам, приобретение им медиаплатформы Twitter, которая теперь называется X, было для него необычным и "большой редкостью". "Обычно я создаю компании с нуля", - подчеркнул Маск.
Маск обсудил внешнюю политику Трампа и заявил о намерении составить конкуренцию DeepSeek
Американский миллиардер, который теперь возглавляет в своей стране новое правительственное агентство, созданное Трампом, затронул и тему торговой политики президента США, пишет Die Welt. "Трамп не хочет наказывать страны. Вместо этого президент США хочет обеспечить справедливые равные условия для американских компаний и компаний из Европы, Китая и других стран", - сказал Маск на саммите.
В ходе своего выступления Маск также заявил, что намерен составить конкуренцию DeepSeek - чат-боту на основе искусственного интеллекта (ИИ), выпущенному в январе одноименной китайской компанией-разработчиком программного обеспечения. Модели ИИ этого чат-бота предлагают производительность, сопоставимую с аналогичными другими, но при этом их стоимость значительно ниже. "Это какая-то революция в области искусственного интеллекта? Нет, это не так. xAI и другие вскоре выпустят модели, которые будут лучше DeepSeek", - анонсировал Маск, подразумевая разработки собственной компании, занимающейся темами искусственного интеллекта.
США требуют отделения TikTok от китайского концерна
Власти США требуют от компании ByteDance, владеющей TikTok, продать американское подразделение на фоне предупреждений о возможном получении Пекином доступа к данным о пользователях соцсети в США. Установленный 270-дневный срок истек 19 января, после чего в силу вступил закон, который обязывает ByteDance продать TikTok американской компании.
В конце декабря 2024 года Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой отложить принятие закона, который запретит работу TikTok или заставит владельца продать его. "В свете новизны и сложности этого дела суд должен рассмотреть возможность приостановить установленный законом срок, чтобы дать больше пространства для решения этих вопросов", - цитировало письмо юристов Трампа агентство dpa.
Как писало 14 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в Пекине обсуждают вариант передачи TikTok US под контроль платформы X, принадлежащей Маску. При этом TikTok будет поддерживать меры X по привлечению рекламодателей, а компания Маска в сфере искусственного интеллекта xAI может получить доступ к большим объемам данных, указывало агентство. По его информации, переговоры на тот момент находились на предварительной стадии.
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