Смольянинов и его новый клип: Юрмала, Хаматова и "хор человеческих душ"

Артур Смольянинов уже сам не помнит, когда была написана песня "Остановите войну". Он просматривал новостную ленту, прочел сообщение об упавшей ракете. Текст родился мгновенно. Это было словно крик души: "Вот накопилось, выплеснулось".

У артиста давно в голове была картинка - "пианино в море". Чудесным образом эту задумку получилось осуществить: "Наш прекрасный оператор Арсений Полторак, проезжая на своем моноколесе мимо цветочного магазина. Увидел его, как только я сказал, что мне нужно пианино, буквально через сутки, на следующий день".