8 июля легендарная немецкая синти-поп группа Alphaville даст незабываемый концерт в Юрмале, в концертном зале "Дзинтари". Во время концерта группа исполнит все свои самые известные хиты, такие как Forever Young, Big in Japan, Sounds Like a Melody, которые знают наизусть несколько поколений по всему миру, а также другие свои популярные композиции.
Легендарные Alphaville летом выступят в Юрмале
Группа Alphaville, чья музыка стала одним из символов мировой поп-культуры в 1980-х годах, сохранила свое влияние и признание и сегодня, активно выступая и вдохновляя новые поколения в разных частях света.
Концерт в концертном зале "Дзинтари" обещает стать особенным музыкальным приключением, во время которого у зрителей будет уникальная возможность ощутить энергетику группы и услышать их легендарные песни в живом исполнении. Этот вечер будет похож на музыкальное путешествие во времени, которое подарит посетителям концерта как приятные ностальгические моменты, так и новые эмоции.
Билеты можно приобрести на портале Bilešu Serviss.
Видео: Alphaville - Big in Japan
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