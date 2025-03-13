Легендарные Alphaville летом выступят в Юрмале

Группа Alphaville, чья музыка стала одним из символов мировой поп-культуры в 1980-х годах, сохранила свое влияние и признание и сегодня, активно выступая и вдохновляя новые поколения в разных частях света.

Концерт в концертном зале "Дзинтари" обещает стать особенным музыкальным приключением, во время которого у зрителей будет уникальная возможность ощутить энергетику группы и услышать их легендарные песни в живом исполнении. Этот вечер будет похож на музыкальное путешествие во времени, которое подарит посетителям концерта как приятные ностальгические моменты, так и новые эмоции.