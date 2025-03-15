Любовь не различает нас по внешности или росту. Если возникла искра, то розовые очки делают свое дело — влюбляйтесь и покоряйте! Но, как оказывается, большая разница в росте все равно может помешать полноценной половой жизни. Речь идет не только о дискомфорте во время секса, но и о невозможности достичь качественных оргазмов.
Внимание!
Позы для секса, когда рост партнеров слишком разный
Brides.com составил список из пяти поз для занятий любовью, которые, попробовав их, пара с большой разницей в росте сможет открыть для себя что-то новое и приятное в сексе.
1. Ленивая поза
Партнерша лежит на спине в постели, партнер стоит у кровати. Партнерша также может обхватить ногами бедра мужчины или поднять их и положить на его плечи. В этой позе секс будет комфортным, а сама сцена будет весьма возбуждающей для друг друга. Хотя в этой позе у партнерши меньше возможностей для активности, она может лежать и даже выглядеть очень сексуально.
Эту позу можно использовать и с другими "подъемниками" — кухонным столом, столешницей или даже со стиральной машиной. Будьте креативны!
2. 69
Классическая поза "69" подойдет всегда, даже если разница в весе или росте довольно существенная. Конечно, партнерша находится наверху.
3. Лотос
Поза лотоса — это не только визуально красивая и, согласно тантрической философии, духовно мощная поза для занятий любовью, она также не заставит партнеров чувствовать разницу в росте. Партнерша сидит на коленях у партнера, лицом к нему, позволяя притянуть себя. Она может обнять своего партнера, обняв его за плечи.
Поза не требует большой амплитуды движений, однако в этой позе коэффициент интимности и эротизма близок к 100%.
4. Поза лежащей собаки
Поза "собачка" всегда была любимой, особенно среди мужчин, но женщины также могут испытывать в этой позе довольно яркие эмоции и оргазмы. Проблема возникает, если партнер намного выше партнерши и бедра партнерши расположены слишком низко. В этом случае поза может не только вызвать головную боль, но и даже привести к болям в спине у вашего партнера. Что делать? Ваша партнерша ложится на живот, и все это вы делаете в положении лежа.
Позу можно дополнить страстными, но нежными покусываниями шеи партнера. Однако если ощущения некомфортны, партнерша может подложить под живот подушечку.
5. Краб
Партнерша ложится на бок в постели. Ее партнер подходит к ней на коленях. Чтобы сделать позу более комфортной, партнерша поднимает одну ногу и кладет ее на плечо партнера. Эта поза тесно связывает обоих партнеров и на самом деле удобна, даже если вы очень разного роста.
Поделитесь своим опытом, влияла ли когда-нибудь разница в росте на качество занятий любовью?
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