Позы для секса, когда рост партнеров слишком разный



Поза "собачка" всегда была любимой, особенно среди мужчин, но женщины также могут испытывать в этой позе довольно яркие эмоции и оргазмы. Проблема возникает, если партнер намного выше партнерши и бедра партнерши расположены слишком низко. В этом случае поза может не только вызвать головную боль, но и даже привести к болям в спине у вашего партнера. Что делать? Ваша партнерша ложится на живот, и все это вы делаете в положении лежа.