18+ Жителей возмутила двусмысленная реклама эротического мероприятия

Кристине пожаловалась программе, что в Пририжском регионе есть наружная реклама эротического содержания. Возмущение вызвали обнаженная женщина на плакате и двусмысленная надпись Squirt.

Журналист Роберт Бласс отправился на улицы, чтобы спросить жителей Риги, что, по их мнению, на самом деле означает эта реклама. Как выяснилось в итоге,

мнения разделились - были те, кто считал рекламу вульгарной и неприличной, некоторые даже ссылались на религию, а другие считали, что чисто визуально реклама привлекательна и воспринимается как искусство.

Оказывается, те, кто ожидает увидеть Squirt, который указан на плакате, будут разочарованы, ведь танцовщицы и танцоры из далекого Лас-Вегаса проявят пикантность в движениях и танцах, а брызгать не будет ничего, кроме воды.

Консультант по отношениям Рита Ласмане предлагает отнестись ко всему проще. Она считает, что реклама создана специально для того, чтобы привлечь мужчин на это шоу, ведь никогда не знаешь, что там увидишь.

В свою очередь, директор отдела содействия благосостоянию Центра защиты детей Ако Карлис Цекулис комментирует, как разговаривать с детьми о рекламе такого рода. Он поясняет, что все зависит от возраста ребенка - ведь восприятие четырехлетнего ребенка будет существенно отличаться от восприятия 14-летнего юноши. Ако подчеркивает, что важно говорить на такие темы, чтобы ребенок не ходил искать видео в Интернете, чтобы понять значение слова "сквирт".

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