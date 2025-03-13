Гинтс Зилбалодис радует своих поклонников новыми видео

В последние дни Гинтс Зилбалодис проявляет особую активность в социальных сетях. Он поделился несколькими видеороликами, которые создал в честь победы "Потока" на церемонии вручения премии "Оскар".

Сначала он опубликовал анимацию кота из "Потока", вращающегося вокруг своей оси под веселую музыку, с комментарием: "Вот что вы делаете, получив "Оскар".

Чуть позже Зилбалодис поделился записью, в которой он изменяет одну из сцен из фильма "Поток" так, что Кот играет с заветной для Лемура наградой "Оскар".

Под этим постом Гинтс пишет: "Ладно. Это последний". Подразумевая, что юмористическое отступление окончено и пора возвращаться к работе.

Видео: Речь Гинта Зилбалодиса у памятника Свободы

Видео: Матисс Кажа у памятника Свободы

Видео: Матисс Кажа говорит с фанатами

Видео: Гинта Зилбалодиса встречают у самолета

Видео: Команду "Потока" встречают у памятника Свободы