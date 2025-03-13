Андрис Даугавиньш о своем уголовном процессе: "Все равно, чем все это закончится"

"Меня сняли с должности, потребовали вернуть всю зарплату, которую я получал за последние семь лет, и завели против меня уголовное дело по тому же поводу, что стало для меня ударом грома", - рассказал Андрис журналу.

"С меня взыскивают зарплату, в январе этого года суд постановил, что третья инстанция не нужна. Я могу остаться с голой задницей на улице. Уголовный закон предусматривает десять лет санкций. Уголовное преследование длится уже шесть лет, второй год прошел в суде".

"У меня бывает около двух заседаний в месяц, хотя в январе и феврале этого года их не было. Это продолжается уже давно, и человек ко всему привыкает", - откровенничает Даугавиньш.

"Моя голова действительно кипит в течение нескольких дней до и после судебного заседания. Ощущение примерно такое: травма случилась, но она не зажила. Она не мешает мне жить, пока шрам снова не трогают. Самое трагичное, что мне придется доказывать свою невиновность, а не им доказывать мою вину. [...] Я понимаю, что этим я могу вызвать на себя дополнительный огонь и кто-то скажет, что я идиот, разыгрывая все это. Я действительно устал от всего этого, и, как бы глупо это ни звучало, мне все равно, чем все это закончится.