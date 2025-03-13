Если на экране Андрис Даугавиньш мастерски играет следователя в многосерийном фильме "Незваные гости", то в реальной жизни ему приходится защищать себя в суде. В интервью журналу I'mperfekt Андрис рассказывает, какова жизнь между наградами и уголовными процессами, а также раскрывает свое человеческое желание просто продолжать делать то, что приносит ему радость.
Андрис Даугавиньш о своем уголовном процессе: "Все равно, чем все это закончится"
Трудно найти человека, который одновременно получает "Большого Кристапа", играет следователя в детективном фильме и при этом против него возбуждается уголовное дело.
Именно в той резкой и прямой манере, в которой мы привыкли видеть актера на экране Андрис делится своей историей для журнала I'mperfekt.
"Можно сказать, что моя жизнь перевернулась в 2016 году, - начинает свой рассказ Андрис Даугавиньш. - Для меня этот год определенно стал своего рода переломным моментом, потому что мы начали снимать "Фонд криминального мастерства" (Kriminālās ekselences fonds).
В то время я работал администратором неплатежеспособности в компании и в 2016 году производил платежи, о которых договорился с кредиторами еще в 2013 году и по которым регулярно отчитывался. До 2018 года возражений ни у кого не было", - говорит Даугавиньш.
Следующий рубеж был в 2018 году.
"В начале года состоялась премьера фильма, а осенью мне вручили "Большого Кристапа". Через несколько дней после церемонии я узнал, что все, что я делал в течение семи лет в качестве администратора неплатежеспособности в этой компании, все ее расходы были неверными, несмотря на то, что я отправлял всем отчеты и счета каждый квартал", - вспоминает Андрис.
"Меня сняли с должности, потребовали вернуть всю зарплату, которую я получал за последние семь лет, и завели против меня уголовное дело по тому же поводу, что стало для меня ударом грома", - рассказал Андрис журналу.
"С меня взыскивают зарплату, в январе этого года суд постановил, что третья инстанция не нужна. Я могу остаться с голой задницей на улице. Уголовный закон предусматривает десять лет санкций. Уголовное преследование длится уже шесть лет, второй год прошел в суде".
"У меня бывает около двух заседаний в месяц, хотя в январе и феврале этого года их не было. Это продолжается уже давно, и человек ко всему привыкает", - откровенничает Даугавиньш.
"Моя голова действительно кипит в течение нескольких дней до и после судебного заседания. Ощущение примерно такое: травма случилась, но она не зажила. Она не мешает мне жить, пока шрам снова не трогают. Самое трагичное, что мне придется доказывать свою невиновность, а не им доказывать мою вину. [...] Я понимаю, что этим я могу вызвать на себя дополнительный огонь и кто-то скажет, что я идиот, разыгрывая все это. Я действительно устал от всего этого, и, как бы глупо это ни звучало, мне все равно, чем все это закончится.
Единственное, что сейчас действительно приносит мне радость в жизни - это участие в спектакле "Спасайся кто может" (Glābjas, kas var), поход в кино или любое мероприятие, которое совершенно не связано с юриспруденцией и отвлекает мои мысли", - признается Андрис Даугавиньш.
Интервью целиком читайте в новом номере журнала I'mperfekt!
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