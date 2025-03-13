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Донс в Варшаве встретил котика из "Потока"

Перевод: rus.tvnet.lv
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Латвийский музыкант Донс поделился в своем профиле в Instagram знаковой фотографией из Варшавы на фоне со знаменитым серым котом из "Потока".

Дон подписал фотографию словами: "Встретил Страумиса в Варшаве!".

На вопрос комментаторов, чем музыкант занимается в Польше, Донс ответил, что наслаждается польским гостеприимством.

Ранее сообщалось, что на стене дома в польской столице Варшаве, по адресу ул. Стефана Ярача, 7, недалеко от театра Ateneum, появилась впечатляющая настенная живопись с изображением кота из латвийского анимационного фильма "Поток".

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20-метровый мурал в центре Варшавы был заказан компанией So FILMS в честь успеха фильма "Поток" и получения им премии "Оскар".

Авторы идеи пишут, что впечатляющая фреска была создана "на одном дыхании, за три дня". Это стало возможным также благодаря сговорчивости ответственных органов власти и управляющих зданием.

Видео: Приветствие команды "Потока" в Риге 

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