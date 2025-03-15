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ИНТЕРВЬЮ Можно ли покупать обувь на Shein или Temu и носить туфли на размер больше? Отвечает эксперт

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Подолог Игорь Иванов
Подолог Игорь Иванов Фото: Sander Ilvest

Совсем скоро лето, а значит, наступает время открытой обуви. Но как правильно ее подобрать, чтобы избежать проблем? Кто такой подолог, с какими жалобами к нему обращаются, и какие ошибки в уходе совершают люди? Разбираемся вместе с опытным специалистом Игорем Ивановым.

Игорь Иванов - подолог с 10-летним стажем работы. Он также является членом Общества врачей-подологов. Окончил Тартускую высшую школу здравоохранения в июне 2024 года по специальности подология.

- Кто такой подолог?

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