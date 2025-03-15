Совсем скоро лето, а значит, наступает время открытой обуви. Но как правильно ее подобрать, чтобы избежать проблем? Кто такой подолог, с какими жалобами к нему обращаются, и какие ошибки в уходе совершают люди? Разбираемся вместе с опытным специалистом Игорем Ивановым.