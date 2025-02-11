Видео Еще одна трагедия в Плявниеках: пожилая женщина погибла, упав с пятого этажа

В пятницу, 7 февраля, днем у жилого дома на улице Земес стояло несколько машин правоохранительных органов. На тротуаре были обнаружены останки женщины. Скорее всего, она выпала с лоджии в своей квартире.

"Когда я шла в магазин, я не заметила с другой стороны дома, что там уже стоит полиция. Но когда в два часа возвращалась, я увидела полицию, а она лежит прямо под моими окнами", - рассказала очевидица произошедшего.

Пожилая женщина жила одна, что заставляет соседей думать, что несчастный случай произошел именно из-за ее одиночества.

Пока нельзя с полной уверенностью утверждать, что женщина рассталась с жизнью добровольно. Госполиция возбудила уголовное дело по факту инцидента, хотя имеющаяся на данный момент информация не свидетельствует, что к погибшей применялось насилие.

Напомним, ранним вечером 7 февраля в многоквартирном доме в Плявниеках были обнаружены тела двух мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями.

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