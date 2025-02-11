Спрудс прокомментировал возможность выхода Латвии из договора о запрете на противопехотные мины

Латвии в первую очередь нужно подумать о том, как гарантировать защиту своих жителей, поэтому необходимо проанализировать, не ослабят ли ограничения конвенции позиции Латвии перед агрессором, отметил Спрудс.

Министерство обороны считает, что это решение должно быть взвешенным, а не поспешным, сказал министр.

"Важно рассмотреть как военные, так и политические аспекты и дальнейшие планы действий, поэтому это один из вопросов, с которым мы обратились к союзникам", - подчеркнул министр.

Спрудс отметил, что для принятия решения важна будет и позиция других стран региона, поскольку это окажет как политическое, так и практическое влияние. Например, частично эта дискуссия ведется и о будущих возможностях приобретения или производства этих боеприпасов, добавил Спрудс.

Как сообщалось, основываясь на рекомендациях армии, Министерство обороны Литвы предложило начать выход страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Министерство также призвало начать по этому поводу консультации с союзниками и странами региона Балтийского моря.