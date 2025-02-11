В прошлом году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 15 миллионов евро

Кроме того, Бразовскис отметил: чтобы сократить риск стать жертвой обмана, людям не стоит торопиться и при возникновении сомнений проверить ситуацию, например, путем обращения в банк.

Жертвами мошенников становятся также малые и средние предприятия, их бухгалтеры, другие сотрудники, имеющие правовой доступ к банковскому счету.

В то же время, хотя и реже, жертвами становятся "торопящиеся" люди, которые имеют хорошее образование, но попадают "в лапы" мошенников вследствие поспешного принятия решений, пояснил Бразовскис.

Он подчеркнул, что мошенничества происходят не только в Латвии, похожая ситуация и в других странах мира. Чтобы сократить число случаев мошенничества, необходимо единое регулирование между операторами мобильных услуг, также гораздо больше нужно заботиться о цифровой безопасности, например, с помощью брандмауэров.

При этом следует повысить эффективность коммуникации с людьми в возрасте, чтобы они не попадали в ловушки телефонных мошенников, сказал член правления Ассоциации финансовой отрасли.

Представитель Государственной полиции Антра Страдиня сообщила, что стражи порядка регулярно проходят обучение, как более качественно вести работу с жертвами мошенников.

При этом она признала, что бывают случаи, когда возможности правоохранителей оказать помощь бывают ограничены. Например, в случаях "романтического" мошенничества, когда тревогу в связи с возможным мошенничеством поднимают родственники жертвы.

Как сообщалось, телефонные мошенники действуют в Латвии регулярно. Агентство LETA недавно сообщало о некой елгавчанке, которая стала жертвой обмана, когда мошенники утверждали, что ее дочь спровоцировала аварию и нужны деньги, чтобы ее "вытащить". Женщина поверила рассказам мошенников и подготовила 37 000 евро, которые забрал отправленный мошенниками курьер.

Правоохранители напоминают, что полицейские и сотрудники других госучреждений не звонят, чтобы получить наличные, банковские карты или данные банковских счетов. Такие телефонные разговоры нужно сразу прекратить. Если все же возникают сомнения в том, что звонили из конкретного учреждения, нужно позвонить по номеру телефона, указанному на официальном сайте учреждения, и убедиться в этом.

Госполиция строго рекомендует жителям не отзываться на подозрительные предложения о работе от неустановленных работодателей, особенно такие, которые связаны с получением и передачей посылок.

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