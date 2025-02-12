Видео Глава Госканцелярии: в рабочее время выгуливать собак и мыть посуду - ненормально

По его словам, руководитель знает, как организована работа в учреждении, какие люди нужны каждый день и кому можно предоставить возможность выполнять свои обязанности удаленно. "А тогда он видит, все ли сделано, есть ли связь или нет", - добавил Кронбергс.

Он призвал глав учреждений пересмотреть приказы и решения об удаленной работе, изданные во время пандемии Covid-19, и обратить внимание на нормы, которые можно было бы обновить.

Кронбергс отметил, что люди живут в разных условиях, и, например, проживание большой семьи в двухкомнатной квартире может сделать невозможной качественную удаленную работу.

Он также добавил, что выгуливать собак и мыть посуду в рабочее время - ненормально.

Кронбергс подчеркнул, что не собирается отменять возможность удаленной работы в госуправлении, но считает необходимым провести более четкую грань между тем, когда сотрудник должен обязательно работать очно и когда можно работать удаленно.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что государственному управлению давно пора перейти на очную работу.

На платформе Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей в пользу сохранения возможности удаленной работы в органах государственного управления и муниципальных учреждениях.

Видео: Сюжет программы "900 секунд"

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