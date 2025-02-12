Видео При обрушении стены заброшенного дома в Дзербенской волости погиб мужчина

Опрошенные соседи рассказывают, что погибший мужчина проживал с несколькими людьми в паре сотен метров от заброшенного здания. В домохозяйстве условия были угнетающими - жизнь ниже прожиточного минимума.

"Мы с ними так не общались, но зачастую, когда дрались, вызывали полицию. Они случайные вещи делают, не работают. Когда наступает ягодный сезон, он собирает мне ягоды и такое, потому что они никуда не могут удержаться - как получают деньги, так и выпивают", - рассказала соседка погибшего мужчины Анне.

Жители волости рассуждают, что мужчина якобы отправился в заброшенный дом, чтобы заготовить себе топливо.

Заброшенное здание, унесшее жизнь при обрушении стен, не управлялось с девяностых. До сих пор в здании не происходило ЧП, но в него мог свободно попасть любой.

Известно, что имущество принадлежит некоему 74-летнему мужчине. Дал ли он разрешение кому-либо из ближайших окрестностей демонтировать здание, выяснят правоохранители.

"Под обрушившейся кирпичной стеной был обнаружен мертвый мужчина. Обстоятельства смерти мужчины пока не установлены. По факту случившегося начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства произошедшего. Погибший - некий мужчина 1967 г.р.", - сообщила представитель Видземского региона Госполиции Зане Васкане.

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