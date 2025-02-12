Депутат Дидзис Шмитс вышел из парламентской фракции "Объединенного списка" (ОС), подтвердил агентству LETA руководитель фракции Эдгарс Таварс.
Депутат Шмитс вышел из парламентской фракции "Объединенного списка"
Он сообщил, что Шмитс остается членом Латвийской зеленой партии, но работу в Сейме продолжит в качестве внефракционного депутата.
Таварс объяснил выход Шмитса из фракции "несовпадением темпераментов", однако расставание произошло "на хорошей ноте", и ОС продолжит сотрудничество с депутатом.
Сам Шмитс заявил агентству LETA, что принял такое решение, так как у него с членами фракции были разные взгляды на ряд важных вопросов, например, на процесс выдвижения кандидатов в президенты Банка Латвии и избрание на этот пост Мартиньша Казакса.
Шмитс отметил, что продолжит сотрудничество с фракцией ОС и не присоединится к коалиции. Из Латвийской зеленой партии Шмитс выходить не намерен.
Ранее из ОС вышел депутат Игорь Раев.
После выхода Шмитса во фракции ОС осталось 13 депутатов.
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