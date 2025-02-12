Депутат Шмитс вышел из парламентской фракции "Объединенного списка"

Он сообщил, что Шмитс остается членом Латвийской зеленой партии, но работу в Сейме продолжит в качестве внефракционного депутата.

Таварс объяснил выход Шмитса из фракции "несовпадением темпераментов", однако расставание произошло "на хорошей ноте", и ОС продолжит сотрудничество с депутатом.

Сам Шмитс заявил агентству LETA, что принял такое решение, так как у него с членами фракции были разные взгляды на ряд важных вопросов, например, на процесс выдвижения кандидатов в президенты Банка Латвии и избрание на этот пост Мартиньша Казакса.

Шмитс отметил, что продолжит сотрудничество с фракцией ОС и не присоединится к коалиции. Из Латвийской зеленой партии Шмитс выходить не намерен.

Ранее из ОС вышел депутат Игорь Раев.

После выхода Шмитса во фракции ОС осталось 13 депутатов.

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