SPKC поделился последними данными о заболеваемости гриппом и Covid-19

Кроме того, на минувшей неделе поступило пять сообщений о смерти пациентов с подтвержденной инфекцией гриппа. Все пациенты были старше 50 лет, имели ряд побочных заболеваний и факторов риска.

В свою очередь, нисходящая тенденция наблюдается по заболеваемости Covid-19. На прошлой неделе было проведено 814 тестов на Covid-19, что меньше, чем неделей ранее, когда было проведено 1102 теста. Инфекция Covid-19 подтверждена в 3,4% случаев, что является самым низким показателем с начала сезона.

Всего на прошлой неделе в стационарах лечились 57 пациентов с Covid-19, при этом основным диагнозом Covid-19 был у 27 пациентов. На прошлой неделе также зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с этим заболеванием.

SPKC информирует, что оплаченная государством вакцинация против гриппа сейчас доступна любому жителю, так как расширен круг ее получателей. Кроме того, медицинские учреждения могут использовать имеющиеся в своих запасах вакцины для вакцинации пациентов, находящихся вне групп риска.

Вакцинация особенно рекомендована пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Кроме того, рекомендуется сделать прививку и тем, у кого запланированы медицинские манипуляции и пребывание в стационаре.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!