Посол Израиля в Латвии Сандра Симович после дебатов Сейма по вопросам внешней политики решила заочно вступить в полемику с депутатом от партии "Прогрессивные", сопредседателем партии Андрисом Шуваевым, в чьих высказываниях о конфликте между Израилем и ХАМАС она увидела проблематичные аспекты.
Посол Израиля отреагировала на заявления латвийского политика
Во время дебатов Шуваев подчеркнул, что после жестоких нападений террористов ХАМАС 7 октября 2023 года палестинцы подверглись коллективному наказанию, включая фактическую блокировку гуманитарной помощи и разрушение критической инфраструктуры.
Сопредседатель "Прогрессивных" обратил внимание на то, что в ходе конфликта были убиты 50 000 палестинцев, а еще 120 000 умерли от болезней, которые невозможно было вылечить из-за разрушенной системы здравоохранения.
По его мнению, международный правопорядок, который является приоритетом внешней политики Латвии и фундаментальным принципом, не был соблюден.
"Это заставляет задаться вопросами: достигает ли масштабное насилие, применяемое Израилем в рамках его права на самооборону, поставленной цели, почему террористическая группировка ХАМАС не была уничтожена, прекратит ли разруха, в которую возвращаются около 2 миллионов перемещенных лиц в секторе Газа, радикализацию и восстановление рядов ХАМАС?" - заявил Шуваев.
Он добавил, что ответственность также несет и ХАМАС, и что необходимо ответить на вопрос, почему не были освобождены заложники, как того требовала ООН. По мнению Шуваева, мирное сосуществование на Ближнем Востоке возможно, если насильственная спираль будет прервана и международное сообщество активно будет работать над предотвращением нарушений перемирия.
По словам политика, Европейскому Союзу и Латвии следует двигаться к признанию государства Палестина de jure, как это уже сделали некоторые европейские страны.
Израильская посол Симович выделила высказывание политика о том, что достигнутое перемирие в секторе Газа позволяет вернуться домой не только заложникам "ХАМАС", но и палестинцам, заключенным в израильских тюрьмах.
По ее мнению, ставить на один уровень освобождение убийц, из-за которых погибли невинные люди, и освобождение пожилых людей, женщин и маленьких детей из плена террористической организации - это проблематичное утверждение, которое можно неправильно интерпретировать как легитимизацию действий террористической группировки, сообщили агентству LETA в посольстве Израиля в Латвии.
"Одного за другим мы видим освобождение похищенных израильских граждан, в то время как Израиль вынуждена освобождать из своих тюрем террористов и массовых убийц", - так оценивает ситуацию посол Израиля.
По ее мнению, пока ХАМАС передает Израилю мирных граждан, некоторые из которых активно способствовали сосуществованию и добрососедским отношениям, террористическая организация "требовала освободить массовых убийц". Среди них, по словам посла, есть люди, приговоренные к 35 и 20 пожизненным срокам за участие или роль в подготовке и проведении терактов смертников.
Симович подчеркивает, что несмотря на военное положение, в котором Израиль находится последние 15 месяцев, в сам сектор Газа поступило более 1,3 миллиона тонн гуманитарной помощи.
Она ожидает, что политик, который выступает против избирательного подхода и настаивает на равном подходе к нарушениям прав человека, упомянул бы больше, чем одно предложение о судьбе израильских граждан, которые были убиты, изнасилованы, оставлены без дома, подвергались длительным пыткам или были убиты в плену.
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