Посол Израиля отреагировала на заявления латвийского политика

По словам политика, Европейскому Союзу и Латвии следует двигаться к признанию государства Палестина de jure, как это уже сделали некоторые европейские страны.

Израильская посол Симович выделила высказывание политика о том, что достигнутое перемирие в секторе Газа позволяет вернуться домой не только заложникам "ХАМАС", но и палестинцам, заключенным в израильских тюрьмах.

По ее мнению, ставить на один уровень освобождение убийц, из-за которых погибли невинные люди, и освобождение пожилых людей, женщин и маленьких детей из плена террористической организации - это проблематичное утверждение, которое можно неправильно интерпретировать как легитимизацию действий террористической группировки, сообщили агентству LETA в посольстве Израиля в Латвии.

"Одного за другим мы видим освобождение похищенных израильских граждан, в то время как Израиль вынуждена освобождать из своих тюрем террористов и массовых убийц", - так оценивает ситуацию посол Израиля.

По ее мнению, пока ХАМАС передает Израилю мирных граждан, некоторые из которых активно способствовали сосуществованию и добрососедским отношениям, террористическая организация "требовала освободить массовых убийц". Среди них, по словам посла, есть люди, приговоренные к 35 и 20 пожизненным срокам за участие или роль в подготовке и проведении терактов смертников.

Симович подчеркивает, что несмотря на военное положение, в котором Израиль находится последние 15 месяцев, в сам сектор Газа поступило более 1,3 миллиона тонн гуманитарной помощи.

Она ожидает, что политик, который выступает против избирательного подхода и настаивает на равном подходе к нарушениям прав человека, упомянул бы больше, чем одно предложение о судьбе израильских граждан, которые были убиты, изнасилованы, оставлены без дома, подвергались длительным пыткам или были убиты в плену.

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