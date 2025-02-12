Зритель программы Bez Tabu Рихард в социальных сетях наткнулся на объявление с призывом к молодым людям в возрасте 18-20 лет работать фотоаниматорами на курортах России. Редакция передачи обратилась в Министерство иностранных дел (МИД) и Службу государственной безопасности (VDD), чтобы выяснить, как реагировать на подобные объявления, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Молодым людям предлагают работу в России. VDD комментирует
Автор объявления в разговоре с журналистами программы утверждает, что в первый месяц обучения можно заработать "на руки" до 1500 евро, а опытный сотрудник якобы может получать не менее 5000 евро.
Знание русского языка должно быть на разговорном уровне, но обещают организовать обучение, где научат необходимым фразам.
Представители МИД настоятельно призывают ни в коем случае не откликаться на это объявление. Министерство также привлекло внимание VDD к данной ситуации.
"Как показывает анализ VDD, сотрудники российских спецслужб все чаще вербуют исполнителей различных заданий через интернет - как путем личных обращений, так и посредством публикации различных предложений о работе, в которых не указывается реальный характер выполняемых задач. Служба предупреждает, что за предложениями о легком заработке может скрываться попытка завербовать и обучить граждан Латвии для шпионажа, диверсий или другой деятельности в интересах России.
Кроме того, VDD напоминает, что за шпионаж и оказание помощи России в действиях против Латвии предусмотрена уголовная ответственность", - говорится в заявлении ведомства.
МИД рекомендует всем, кто хочет работать за границей, обращаться в Государственное агентство занятости.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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