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В Риге на обоих берегах Даугавы открылись лыжные трассы: одна в парке, вторая в лесу

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Лыжники в парке Узварас
Лыжники в парке Узварас Фото: Paula Čurkste / LETA

В полдень в четверг, 13 февраля, в парке Узварас в Риге была открыта лыжная трасса.

Как отметил в Х вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, с утра еще продолжались последние работы.

Также доступен прокат снаряжения.

Следить за производством снега в парке Узварас можно здесь!

В Бикерниеки открыта искусственная лыжная трасса вокруг Линэзерса

В Бикерниекском лесу открыта лыжная трасса с искусственным снегом вокруг Линэзерса, сообщили агентству LETA в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Трасса для беговых лыж в Бикерниеки бесплатна для посетителей и будет освещаться каждый день до 23:00.

С 17 часов четверга будет работать также пункт проката лыжного снаряжения Burusports.

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