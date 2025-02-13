Видео Мгновенная карма: в Литве водитель Porsche поплатился за грубое нарушение правил

Водитель Porsche Panamera нарушил правила дорожного движения и пересек сплошную линию перед другой машиной. В свою очередь, другие водители терпеливо ждали, пока он повернет налево или развернется.

Конечно, как иногда бывает, жизнь сама незамедлительно проучила водителя Porsche.

Карма последовала буквально через несколько секунд, так как сразу же после совершения нарушения Porsche остановил служебный BMW полиции.

Поискав, в какую сумму обойдется такой штраф в Литве, мы нашли информацию, что за пересечение сплошной линии и выезд на встречную полосу грозит штраф от 60 до 90 евро.

Кроме того, водитель может лишиться прав на срок от одного до трех месяцев. Если маневр привел к опасной ситуации на дороге, то штраф составляет от 170 до 230 евро