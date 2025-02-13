Суд: требование о госязыке в оплачиваемой предвыборной агитации соответствует Конституции

Развертывание мер информационного влияния России в информационном пространстве Латвии и растущие риски безопасности вызывают необходимость в нынешней геополитической ситуации ограничить использование иностранных языков в предвыборной агитации, подчеркивает ST, добавляя, что таким образом защищается не только безопасность латвийского общества и демократическое государственное устройство, но и безопасность и демократия всей Европы.

Суд пришел к выводу, что, укрепляя использование государственного языка и уменьшая использование иностранных языков в предвыборной агитации, оспоренные нормы защищают общественную безопасность и устройство демократического государства. Суд подчеркнул, что латышский язык является неотъемлемой частью конституционной идентичности Латвийского государства, которую формируют также латгальский письменный язык как исторический разновидность латышского языка и ливский язык, имеющий особую государственную защиту как единственный язык коренных народов.

Соответственно, оспоренные нормы обеспечивают, что оплачиваемая предвыборная агитация ведется в информационном пространстве на государственном языке, чем ослабляется влияние российской дезинформации и пропаганды, возможность манипулировать информацией и вмешательства в демократические процессы Латвии. Оспоренные нормы не направлены против плюрализма в предвыборный период. Они направлены на снижение воздействия российских мер информационного воздействия.

В то же время оспоренные нормы не предусматривают полного запрета на общение политических партий с избирателями в период предвыборной агитации и использование вне этого периода иностранных языков, не являющихся официальными языками Евросоюза. Поскольку оспариваемые нормы касаются оплачиваемой предвыборной агитации, то неоплаченная агитация, например, индивидуальная коммуникация с избирателями, может проходить на любом языке. При этом ограничение основных прав распространяется на ограниченный период времени, подчеркивает ST.

Приняв оспариваемые нормы, Сейм уравновесил интересы общественной безопасности и демократического государственного устройства, для защиты которых в нынешней геополитической ситуации важно использование государственного языка, в том числе латгальского письменного языка и ливского языка, с правом политических партий на свободу слова в рамках оплаченной предвыборной агитации - к такому выводу пришел ST.

Кроме того, суд признал, что содержащееся в оспариваемых нормах ограничение основных прав лица соразмерно и оспоренные нормы соответствуют первому предложению статьи 100 Конституции.

Приговор ST окончательный и обжалованию не подлежит.

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