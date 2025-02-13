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Кремль готовит группу для переговоров с США

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Российский диктатор Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков
Российский диктатор Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков Фото: AFP/SCANPIX

Россия приступила к созданию группы для переговоров с США по урегулированию российско-украинской войны, сообщил в четверг, 13 февраля, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Пока мы предлагали бы не забегать вперед, - сказал представитель Путина журналистам на брифинге. - Есть политическая воля, которая была подчеркнута в ходе вчерашней беседы с обеих сторон - вести диалог в поисках урегулирования".

"Есть согласие относительно того, что это урегулирование возможно мирными переговорными средствами", - добавил он.

Россия начала готовить переговорную группу для организации встречи двух лидеров, уточнил Песков, отметив, что Путин и президент США Дональд Трамп договорились поддерживать контакты.

Отвечая на вопрос об участии Европы в переговорном процессе, Песков сказал, что в настоящее время нет представления о возможном формате диалога.

Кремль учтет опыт Минских соглашений 2015 года, подчеркнул он.

В среду, 12 февраля, Трамп провел телефонный разговор с Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отметил Трамп, США и Россия договорились, что команды из обеих стран "незамедлительно начнут переговоры".

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