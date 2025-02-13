Россия приступила к созданию группы для переговоров с США по урегулированию российско-украинской войны, сообщил в четверг, 13 февраля, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
Кремль готовит группу для переговоров с США
"Пока мы предлагали бы не забегать вперед, - сказал представитель Путина журналистам на брифинге. - Есть политическая воля, которая была подчеркнута в ходе вчерашней беседы с обеих сторон - вести диалог в поисках урегулирования".
"Есть согласие относительно того, что это урегулирование возможно мирными переговорными средствами", - добавил он.
Россия начала готовить переговорную группу для организации встречи двух лидеров, уточнил Песков, отметив, что Путин и президент США Дональд Трамп договорились поддерживать контакты.
Отвечая на вопрос об участии Европы в переговорном процессе, Песков сказал, что в настоящее время нет представления о возможном формате диалога.
Кремль учтет опыт Минских соглашений 2015 года, подчеркнул он.
В среду, 12 февраля, Трамп провел телефонный разговор с Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как отметил Трамп, США и Россия договорились, что команды из обеих стран "незамедлительно начнут переговоры".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!