LTV: Спецслужбы задержали прокремлевского активиста Гапоненко

Ранее сообщалось, что 4 февраля этого года в Москве прокремлевская российская организация "Институт стран СНГ" организовала конференцию "Этноцид русских в странах Балтии", в которой приняли участие пророссийски настроенные активисты, такие как Андрей Мамыкин, бывший рижский депутат Руслан Панкратов и другие. В ходе дискуссии звучали дезинформационные сообщения, отвечающие российским интересам.

Оценив заявления, сделанные на конференции, VDD возбудила уголовное дело по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей 81.1 и статьей 78 Уголовного закона, а именно: содействие России в деятельности против Латвийской Республики и разжигание национальной ненависти и вражды.

13 февраля VDD задержала одного из участников дискуссии - давнего прокремлевского активиста. По месту жительства этого человека сотрудники VDD провели следственные мероприятия в рамках уголовного разбирательства.

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