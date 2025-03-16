В Гренландии прошли митинги против аннексии острова

Завершился марш у здания консульства США, где участники исполнили национальный гимн Гренландии и воткнули маленькие государственные флажки в снег. Среди протестующих были действующий премьер-министр Гренландии Муте Эгеде и лидер Демократической партии Йенс-Фредерик Нильсен, чья партия победила на парламентских выборах.

На фотографиях, опубликованных в СМИ и социальных сетях, видны плакаты с такими лозунгами, как "Make America Go Away" (пародия на девиз Трампа "Make America Great Again"), а также "Мы не продаемся" и "Нет значит нет! Прекратите нам угрожать!". Помимо Нуука, протестная акция прошла и в городе Сисимиут.

Ранее, 13 марта, Трамп вновь заявил о намерении аннексировать остров. После этого заявления лидеры пяти гренландских партий выступили с совместным заявлением, отметив, что слова и предложения Трампа неприемлемы. Их позицию поддержала и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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