Примерно тысяча человек, среди них ведущие политики, собрались в столице Гренландии Нууке, чтобы выразить протест против предложенной президентом США Дональдом Трампом аннексии острова. Учитывая, что в Нууке проживает чуть более 19 тысяч человек, это считается одной из самых масштабных демонстраций в истории страны.
В Гренландии прошли митинги против аннексии острова
Завершился марш у здания консульства США, где участники исполнили национальный гимн Гренландии и воткнули маленькие государственные флажки в снег. Среди протестующих были действующий премьер-министр Гренландии Муте Эгеде и лидер Демократической партии Йенс-Фредерик Нильсен, чья партия победила на парламентских выборах.
На фотографиях, опубликованных в СМИ и социальных сетях, видны плакаты с такими лозунгами, как "Make America Go Away" (пародия на девиз Трампа "Make America Great Again"), а также "Мы не продаемся" и "Нет значит нет! Прекратите нам угрожать!". Помимо Нуука, протестная акция прошла и в городе Сисимиут.
Ранее, 13 марта, Трамп вновь заявил о намерении аннексировать остров. После этого заявления лидеры пяти гренландских партий выступили с совместным заявлением, отметив, что слова и предложения Трампа неприемлемы. Их позицию поддержала и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
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