После массовой высылки российских разведчиков из стран Европы, начавшейся с начала войны в Украине, Кремль изменил тактику, теперь полагаясь на вербовку любителей и "агентов-однодневок" через Telegram и другие соцсети. Таких людей используют для мелкого вандализма - например, нанесения пророссийских граффити, организации кибератак, а также для более серьезных диверсий, таких как поджоги и диверсии на стратегически важных объектах. Программа Латвийского телевидения De facto, совместно с журналистами EBU (Европейской вещательной сети), провела расследование, какие инциденты прошлого года могут быть связаны с деятельностью российских спецслужб.
За 60 диверсиями в Европе могут стоять российские спецслужбы
В мае 2024 года в Польше, утром в воскресенье, загорелся крупный торговый центр в Варшаве. Пламя уничтожило здание всего за несколько часов. Польские спецслужбы начали расследование возможной причастности российских агентов, но окончательные выводы пока не сделаны.
Впрочем, это не единственный случай подозрительных пожаров в Польше. На этой неделе в стране был предъявлен обвинительный приговор белорусу, который по заданию российских спецслужб поджег магазин. Кроме того, украинец был приговорен к 8 годам тюрьмы за подготовку поджога по приказу российских агентов.
По данным министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, в 2023 году в Европе произошло около 500 подозрительных инцидентов, не менее 100 из которых связаны с Россией.
"Эти атаки, кибернападения, саботаж и информационные операции продолжаются и становятся все более интенсивными", - заявил Липавский.
В Латвии подтверждено участие России минимум в двух происшествиях:
- Осквернение памятника в Дзуксте - дело рук группы, связанной с российскими спецслужбами, действовавшей по всей Балтии.
- Поджог Музея оккупации в Риге - трое мужчин уже преданы суду за повреждение имущества.
Евросоюз ввел санкции против организатора этих преступлений - офицера ГРУ Владимира Липченко, который вербовал исполнителей диверсий в странах ЕС. Глава Службы государственной безопасности Латвии (VDD) Нормунд Межвиец подтвердил в интервью LTV:
"Было еще несколько случаев, в которых мы не исключаем причастности российских или беларуских спецслужб". Однако расследования все еще продолжаются.
В 2024 году в Латвии были арестованы двое граждан Испании. Они планировали поджог предприятия в литовском городе Шяуляй, но операция сорвалась. После провала они пытались скрыться в Риге, где были задержаны и выданы Литве.
Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Россия начала с атак на историческую память - осквернения памятников, а затем перешла к диверсиям против предприятий, поддерживающих Украину.
"Сначала Кремль занимался разрушением символов исторической памяти, а затем перешел к диверсиям против компаний, оказывающих поддержку Украине", - отметил он.
В конце прошлого года группа хакеров, связанная с Россией, удаленно взломала систему латвийского перерабатывающего завода и едва не устроила пожар на зерносушильном комплексе.
"Часть зерна уже начала портиться, но нам удалось вовремя остановить атаку", - сообщил заместитель руководителя CERT.LV (Центра реагирования на киберинциденты Латвии) Варис Тейванс.
По его словам, российские хактивисты не ограничиваются кибератаками, но также активно ведут информационные операции, раздувая собственные "успехи" в Telegram-каналах.
Атаки не прекращаются, и зачастую они следуют после заявлений Латвии, ЕС или НАТО о поддержке Украины. По данным расследовательской сети EBU, за последний год в Европе зафиксировано более 80 инцидентов, которые могут быть связаны с Россией.
Помимо традиционного шпионажа, российские спецслужбы, по осторожным оценкам, причастны как минимум к 60 случаям гибридных атак.
Полностью доказана связь с Россией в 10 случаях - это либо уголовные приговоры, либо закрытые расследования. В 17 делах уже предъявлены обвинения, и расследования продолжаются. 34 инцидента остаются под следствием, но их также рассматривают как возможные диверсии Кремля.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что важно преследовать исполнителей атак.
"Эти киберпреступники - мелкие наемники. Если мы будем показывать, что они попадут в тюрьму, сколько бы им ни заплатили, число атак уменьшится", - считает Каллас.
Сначала им поручают простые задания - например, в Брюсселе корреспондент бельгийского телеканала VRT, внедрившийся в пророссийскую хакерскую группу, получил задание расклеить антинатовские наклейки, присланные по почте.
За 10 наклеек в европейском квартале ему обещали 50 евро в криптовалюте.
Одни из самых трудно доказуемых атак - повреждения подводных кабелей в Балтийском море. Хотя морские эксперты считают маловероятным, что это просто несчастные случаи, гражданские и военные разведслужбы пока не нашли прямых доказательств диверсий.
Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что Москва пока успешно скрывает свою причастность.
"Мы не проделали хорошую работу по контролю за каждым судном, входящим в Балтийское море, и по сбору данных о всех этих инцидентах. Единственный способ остановить это - рассматривать их как часть российской военной кампании", - заявил он.
В 2024 году НАТО начало военную операцию по защите подводной инфраструктуры в Балтийском море.
"Мы наблюдаем две тенденции. Первая - это стабильный рост атак. В среднем раз в месяц происходит серьезный инцидент с подводными кабелями. Вторая - это увеличение готовности России к риску", - отметил Джеймс Апатуарай, заместитель помощника генсека НАТО.
По его словам, Россия воспринимает гибридные атаки как часть ведения войны и не намерена от них отказываться.
"Мы уверены, что эти атаки продолжатся даже после окончания войны в Украине. Россия не может и не собирается атаковать нас военными средствами, но она недовольна и пытается достичь своих целей другими методами", - заявил Апатуарай.
Кремль называет обвинения "пустыми и бездоказательными", заявляя, что Россия не причастна к диверсиям в Европе и США. Однако факты говорят об обратном - в многих случаях задержанные сами признают, что работали по заказу российских спецслужб.
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