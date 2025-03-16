За 60 диверсиями в Европе могут стоять российские спецслужбы

Евросоюз ввел санкции против организатора этих преступлений - офицера ГРУ Владимира Липченко, который вербовал исполнителей диверсий в странах ЕС. Глава Службы государственной безопасности Латвии (VDD) Нормунд Межвиец подтвердил в интервью LTV:

"Было еще несколько случаев, в которых мы не исключаем причастности российских или беларуских спецслужб". Однако расследования все еще продолжаются.

В 2024 году в Латвии были арестованы двое граждан Испании. Они планировали поджог предприятия в литовском городе Шяуляй, но операция сорвалась. После провала они пытались скрыться в Риге, где были задержаны и выданы Литве.

Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Россия начала с атак на историческую память - осквернения памятников, а затем перешла к диверсиям против предприятий, поддерживающих Украину.

"Сначала Кремль занимался разрушением символов исторической памяти, а затем перешел к диверсиям против компаний, оказывающих поддержку Украине", - отметил он.

В конце прошлого года группа хакеров, связанная с Россией, удаленно взломала систему латвийского перерабатывающего завода и едва не устроила пожар на зерносушильном комплексе.

"Часть зерна уже начала портиться, но нам удалось вовремя остановить атаку", - сообщил заместитель руководителя CERT.LV (Центра реагирования на киберинциденты Латвии) Варис Тейванс.

По его словам, российские хактивисты не ограничиваются кибератаками, но также активно ведут информационные операции, раздувая собственные "успехи" в Telegram-каналах.