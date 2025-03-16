Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ближайшие дни может состояться телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В интервью телеканалу CNN Уиткофф сообщил, что президенты скорее всего свяжутся в период с 17 по 23 марта.
В ближайшие дни состоится телефонный разговор Путина и Трампа
"Я думаю, что в течение недели у обоих лидеров состоится действительно хорошая и позитивная дискуссия", - сказал он.
13 марта спецпосланник Трампа прилетел в Москву, где лично встретился с Владимиром Путиным. По его словам, переговоры длились 3-4 часа и были "очень продуктивными".
Виткоф утверждает, что позиции США и России "стали ближе, чем прежде".
"Я думаю, что Путин хочет, чтобы все это закончилось", - цитирует Уиткоффа CNN со ссылкой на политического аналитика Джоша Рогина.
Уиткофф заявил, что договоренность о прекращении огня в Украине может быть достигнута в ближайшие недели. Однако он не уточнил, как США собираются решать вопрос аннексированных Россией территорий.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки, но украинские власти категорически отвергают возможность отказа от своих земель.
11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины, на которых Вашингтон предложил 30-дневное перемирие по всей линии фронта. Украина поддержала этот план.
Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва не заинтересована во временном прекращении боевых действий.
"Россия рассматривает предложение о краткосрочном перемирии как попытку дать украинским войскам время на перевооружение", - подчеркнул он.
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