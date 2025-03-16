В ближайшие дни состоится телефонный разговор Путина и Трампа

"Я думаю, что в течение недели у обоих лидеров состоится действительно хорошая и позитивная дискуссия", - сказал он.

13 марта спецпосланник Трампа прилетел в Москву, где лично встретился с Владимиром Путиным. По его словам, переговоры длились 3-4 часа и были "очень продуктивными".

Виткоф утверждает, что позиции США и России "стали ближе, чем прежде".

"Я думаю, что Путин хочет, чтобы все это закончилось", - цитирует Уиткоффа CNN со ссылкой на политического аналитика Джоша Рогина.

Уиткофф заявил, что договоренность о прекращении огня в Украине может быть достигнута в ближайшие недели. Однако он не уточнил, как США собираются решать вопрос аннексированных Россией территорий.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки, но украинские власти категорически отвергают возможность отказа от своих земель.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины, на которых Вашингтон предложил 30-дневное перемирие по всей линии фронта. Украина поддержала этот план.

Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва не заинтересована во временном прекращении боевых действий.

"Россия рассматривает предложение о краткосрочном перемирии как попытку дать украинским войскам время на перевооружение", - подчеркнул он.

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