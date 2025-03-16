Вс, 16.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

В ближайшие дни состоится телефонный разговор Путина и Трампа

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф Фото: AP/Scanpix

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ближайшие дни может состояться телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В интервью телеканалу CNN Уиткофф сообщил, что президенты скорее всего свяжутся в период с 17 по 23 марта.

"Я думаю, что в течение недели у обоих лидеров состоится действительно хорошая и позитивная дискуссия", - сказал он.

13 марта спецпосланник Трампа прилетел в Москву, где лично встретился с Владимиром Путиным. По его словам, переговоры длились 3-4 часа и были "очень продуктивными".

Виткоф утверждает, что позиции США и России "стали ближе, чем прежде".

"Я думаю, что Путин хочет, чтобы все это закончилось", - цитирует Уиткоффа CNN со ссылкой на политического аналитика Джоша Рогина.

Уиткофф заявил, что договоренность о прекращении огня в Украине может быть достигнута в ближайшие недели. Однако он не уточнил, как США собираются решать вопрос аннексированных Россией территорий.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки, но украинские власти категорически отвергают возможность отказа от своих земель.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины, на которых Вашингтон предложил 30-дневное перемирие по всей линии фронта. Украина поддержала этот план.

Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва не заинтересована во временном прекращении боевых действий.

"Россия рассматривает предложение о краткосрочном перемирии как попытку дать украинским войскам время на перевооружение", - подчеркнул он.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх