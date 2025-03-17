Пн, 17.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи
Для абонентов

"Списали аж пять евро": клиенты Maxima заметили, что у них сняли бонусные деньги в то время, когда их даже не было в магазине

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Магазин Maxima в Салацгрива.
Магазин Maxima в Салацгрива. Фото: Урмас Луйк/Pärnu Postimees

Обладатели приложения сети магазинов Maxima заметили, что с их карты лояльности были списаны бонусы в то время, когда сами клиенты не посещали магазин. Оказалось, что бонусные деньги сняла сама торговая сеть, пишет портал Rus.Postimees.

Ирина, которая является постоянным клиентом магазина сети Maxima и практически всегда расплачивается через приложение, обратила внимание, что в истории покупок появилась информация о списании бонусных денег с карты лояльности Aitäh.

"Появилась операция "Снятие Maxima денег" 14 марта в 20:34. Списали аж пять евро. Проблема только в том, что в этот день я вообще даже не заходила в магазин", - рассказала Rus.Postimees Ирина.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх