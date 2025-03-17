Обладатели приложения сети магазинов Maxima заметили, что с их карты лояльности были списаны бонусы в то время, когда сами клиенты не посещали магазин. Оказалось, что бонусные деньги сняла сама торговая сеть, пишет портал Rus.Postimees.
Для абонентов
"Списали аж пять евро": клиенты Maxima заметили, что у них сняли бонусные деньги в то время, когда их даже не было в магазине
Ирина, которая является постоянным клиентом магазина сети Maxima и практически всегда расплачивается через приложение, обратила внимание, что в истории покупок появилась информация о списании бонусных денег с карты лояльности Aitäh.