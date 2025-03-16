Папа Римский рассказал о своем хрупком здоровье

"Я делюсь с вами этими мыслями в момент, когда передо мной время испытаний. Я объединяюсь со многими братьями и сестрами, которые сейчас, как и я, больны и ослаблены", - говорится в послании 88-летнего понтифика, опубликованном Ватиканом в воскресенье.

Папа отметил, что слабость тела не должна мешать любви, молитве и служению ближнему.

"Наши тела слабы, но даже в таком состоянии ничто не может помешать нам любить, молиться, жертвовать собой, быть рядом друг с другом и нести знаки надежды", - добавил он.

Послание приурочено ко второму воскресенью Великого поста, 40-дневного периода размышлений и молитв перед Пасхой.

Это пятый раз подряд, когда из-за болезни Франциск не может лично прочитать традиционную "Ангельскую молитву" перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра после воскресной мессы.

В письме понтифик призвал к миру в странах, охваченных войнами, включая Украину, Мьянму и Судан, и поблагодарил врачей и всех, кто молится за него.

"Сколько света сияет в больницах и центрах ухода! Сколько любви и заботы наполняют палаты, коридоры, клиники и даже самые скромные уголки, где оказывается помощь!", - написал Франциск.

Хотя папа до сих пор не появился у окна своих покоев на 10-м этаже больницы "Джемелли" в Риме, верующие не перестают приходить к клинике, желая ему здоровья.

14 февраля Франциск был госпитализирован с бронхитом, который затем перерос в двустороннюю пневмонию. В ходе болезни у него случилось несколько дыхательных кризов, что вызвало серьезные опасения за его жизнь.

Однако в субботу, 15 марта, Ватикан заверил, что состояние папы стабильно и идет на улучшение, хотя ему по-прежнему требуется лечение в больнице.

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