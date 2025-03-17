Ватикан опубликовал первое фото Папы в больнице

На фотографии понтифик сидит в передвижном кресле перед алтарем в часовне римской больницы Gemelli, где он лечится от пневмонии.

Ранее в пятницу Папа также распространил письменное послание Angelus, в котором признал, что переживает «период испытаний», благодарил за добрые пожелания и молился за мир в «странах, израненных войной: истерзанной Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме, Судане и Демократической Республике Конго».

Уже пятое воскресенье подряд Папа не смог лично присутствовать на воскресном благословении. На этой неделе Ватикан сообщил, что рентгеновские снимки показывают «дальнейшие, постепенные улучшения» в его состоянии, однако ему все еще необходим больничный уход.

«Святому отцу все еще требуется госпитальная медицинская терапия, моторная и респираторная физиотерапия», - отмечалось в субботнем бюллетене о состоянии Папы.

Папе Франциску 88 лет. Он не появлялся на публике с 14 февраля; за это время до сегодняшнего дня даже фотографий его не было.

Сообщалось, что у него двусторонняя пневмония и другие инфекции. Он перенес несколько респираторных кризисов, что породило опасения о том, сможет ли он пережить эту болезнь.

По традиции папы занимают свой престол пожизненно и продолжают выполнять свои обязанности, невзирая на возраст и состояние здоровья. Однако предшественник Франциска папа Бенедикт XVI предпочел отречься.

Друзья и биографы Франциска настаивают, что он не собирается уходить в отставку.

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