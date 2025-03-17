Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича, который назначен генеральным инспектором министерства обороны Украины.
Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом в воскресенье, 16 марта, уволил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича и другим указом назначил на его место генерал-майора Андрея Гнатова. Еще одним своим указом в тот же день Зеленский назначил Баргилевича генеральным инспектором министерства обороны Украины.
"Новому генеральному инспектору Минобороны Украины поручены важные задачи по контролю за процессами реформ, внедряемых в армии, проверке соблюдения законодательства и решений, принятых в системе Минобороны, с учетом богатого управленческого опыта, накопленного в Вооруженных силах Украины", - говорится в сообщении Генштаба. В том же сообщении уточняется, что Андрею Гнатову "поручено повышение эффективности вертикали управления ВСУ, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры".
Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Баргилевича за службу на посту начальника Генштаба и заверил, что он "остается в команде". "Сегодня по моему представлению президент Украины назначил начальником Генерального штаба ВСУ генерал-майора Гнатова Андрея Викторовича. Он имеет более 27 лет военного опыта, командовал бригадой морской пехоты, войсками оперативного командования "Восток" и Объединенными силами ВСУ", - написал Умеров в Facebook.
Оборона Николаева и освобождение Херсонской области
Андрей Гнатов после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину руководил обороной Николаева. В ноябре 2022 года он стал одним из командующих при освобождении Херсонской области. Весной 2023-го Гнатов возглавлял оборону Бахмута.
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