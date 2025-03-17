Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом в воскресенье, 16 марта, уволил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича и другим указом назначил на его место генерал-майора Андрея Гнатова. Еще одним своим указом в тот же день Зеленский назначил Баргилевича генеральным инспектором министерства обороны Украины.

"Новому генеральному инспектору Минобороны Украины поручены важные задачи по контролю за процессами реформ, внедряемых в армии, проверке соблюдения законодательства и решений, принятых в системе Минобороны, с учетом богатого управленческого опыта, накопленного в Вооруженных силах Украины", - говорится в сообщении Генштаба. В том же сообщении уточняется, что Андрею Гнатову "поручено повышение эффективности вертикали управления ВСУ, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры".

Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Баргилевича за службу на посту начальника Генштаба и заверил, что он "остается в команде". "Сегодня по моему представлению президент Украины назначил начальником Генерального штаба ВСУ генерал-майора Гнатова Андрея Викторовича. Он имеет более 27 лет военного опыта, командовал бригадой морской пехоты, войсками оперативного командования "Восток" и Объединенными силами ВСУ", - написал Умеров в Facebook.

Оборона Николаева и освобождение Херсонской области

Андрей Гнатов после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину руководил обороной Николаева. В ноябре 2022 года он стал одним из командующих при освобождении Херсонской области. Весной 2023-го Гнатов возглавлял оборону Бахмута.

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