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Главное за 16 марта Шествие памяти легионеров, Трамп лишил денег "Радио Свобода" и трагедия в Северной Македонии

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Фото: Ieva Leiniša / LETA

Уже почти позади холодное воскресенье, и синоптики приносят в своем новом прогнозе надежду на весну и тепло. Сегодня свой 113-й день рождения отмечает Маргарет Романс - старейшая женщина из Латвии - пока в ее родной стране вспоминают павших во Второй мировой войне латышских легионерах. Дональд Трамп продолжает "сыпать" указы с последствиями для всего мира, НАТО готовит сценарий грядущей войны, а герой-полицейский из Эстонии под прикрытием раскрыл сеть наркоторговцев, отправлявших крупные партии наркотиков из Латвии. О главных событиях воскресенья, 16 февраля - в подборке от RUS TVNET!

Новости Латвии:

Сегодня, 16 марта, свой 113-й день рождения отмечает старейшая жительница Канады, латвийка Маргарет Романс. Она также является старейшим в мире человеком родом из Латвии.

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В воскресенье утром несколько сотен человек прошли шествием через Вецригу в память о погибших во Второй мировой войне латышских легионерах, наблюдало агентство LETA.

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Во второй половине новой недели температура воздуха в светлое время будет повышаться, и погода станет более весенней, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

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В субботу, 15 марта, в выставочном центре "Кипсала" прошло крупнейшее событие долгосрочного шопинга - Andele mandele. Взгляни, как дамы со всей Латвии торговали своими "жемчужинами"!

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В воскресенье днем в Риге, в районе Межапарка, произошел пожар в одноэтажном общественном здании. Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD), вызов поступил в 15:08.

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За рубежом:

США обратились к Дании и другим европейским странам, чтобы выяснить, могут ли они экспортировать больше яиц в США, поскольку американцы столкнулись с резким ростом цен на яйца, сообщает вещательная корпорация ERR.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, фактически ликвидирующий семь федеральных агентств, включая Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое осуществляет мониторинг и финансирование "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL). Другие затронутые агентства занимались вопросами бездомных, трудовыми спорами и развитием общества.

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Агент Центральной криминальной полиции Аго Мёльдер, выдавая себя за преступника, проник в ближайшее окружение Евгения Бирина, который вел крупномасштабный наркобизнес из Латвии. В результате операции удалось раскрыть сеть наркоторговцев, отправивших в Эстонию более 50 килограммов наркотиков, пишет Rus.Postimees.

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Группа исследователей НАТО изучает несколько наиболее потенциально катастрофичных сценариев, с которыми в будущем может столкнуться альянс. Рассматриваются сценарии, предполагающие атаки России, передает Business Insider.

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По меньшей мере 50 человек погибли в результате пожара в маленьком городе Кочани в Северной Македонии, сообщило информационное агентство MIA со ссылкой на МВД Северной Македонии.

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Интересное чтиво:

Министерство образования и науки планирует ограничить дистанционное обучение основного образования. Зачем возвращать тех, кто будет мешать другим, а сами мало что из этого получат? Зачем ходить в школу, если для ребенка это физическая пытка?

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В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз вновь говорим про Аллу Пугачеву и Анну Седокову.

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В нынешний период повышенной геополитической напряженности и усиления глобальной фрагментации особенно раскалывающей оказалась война в Украине. С самого были четко прочерчены линии фронта: Россия - на одной стороне, Украина и Запад - на другой, при этом значительная часть Глобального Юга надеялась лишь на скорейшее завершение конфликта. Но теперь расстановка сил меняется. И еще предстоит увидеть, поможет ли это урегулировать конфликт и укрепить глобальную стабильность.

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Для заядлого рыболова распознать разных рыб скорее всего не будет проблемой, а как насчет вас? Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы определить рыбу, увидев ее изображение.

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Помимо дорогого алкоголя в магазинах Rimi защитные элементы стали появляться и на других, более дешевых товарах: к примеру, в конце прошлого года их стали замечать на пачках кофе. С недавних пор к ценным товарам стали причислять и энергетические напитки, сообщает Rus.Postimees.

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