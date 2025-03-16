Главное за 16 марта Шествие памяти легионеров, Трамп лишил денег "Радио Свобода" и трагедия в Северной Македонии

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, фактически ликвидирующий семь федеральных агентств, включая Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое осуществляет мониторинг и финансирование "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL). Другие затронутые агентства занимались вопросами бездомных, трудовыми спорами и развитием общества.

Агент Центральной криминальной полиции Аго Мёльдер, выдавая себя за преступника, проник в ближайшее окружение Евгения Бирина, который вел крупномасштабный наркобизнес из Латвии. В результате операции удалось раскрыть сеть наркоторговцев, отправивших в Эстонию более 50 килограммов наркотиков, пишет Rus.Postimees.

Группа исследователей НАТО изучает несколько наиболее потенциально катастрофичных сценариев, с которыми в будущем может столкнуться альянс. Рассматриваются сценарии, предполагающие атаки России, передает Business Insider.

По меньшей мере 50 человек погибли в результате пожара в маленьком городе Кочани в Северной Македонии, сообщило информационное агентство MIA со ссылкой на МВД Северной Македонии.

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