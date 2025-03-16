Уже почти позади холодное воскресенье, и синоптики приносят в своем новом прогнозе надежду на весну и тепло. Сегодня свой 113-й день рождения отмечает Маргарет Романс - старейшая женщина из Латвии - пока в ее родной стране вспоминают павших во Второй мировой войне латышских легионерах. Дональд Трамп продолжает "сыпать" указы с последствиями для всего мира, НАТО готовит сценарий грядущей войны, а герой-полицейский из Эстонии под прикрытием раскрыл сеть наркоторговцев, отправлявших крупные партии наркотиков из Латвии. О главных событиях воскресенья, 16 февраля - в подборке от RUS TVNET!
Главное за 16 марта ⟩ Шествие памяти легионеров, Трамп лишил денег "Радио Свобода" и трагедия в Северной Македонии
Новости Латвии:
Сегодня, 16 марта, свой 113-й день рождения отмечает старейшая жительница Канады, латвийка Маргарет Романс. Она также является старейшим в мире человеком родом из Латвии.
В воскресенье утром несколько сотен человек прошли шествием через Вецригу в память о погибших во Второй мировой войне латышских легионерах, наблюдало агентство LETA.
Во второй половине новой недели температура воздуха в светлое время будет повышаться, и погода станет более весенней, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
В субботу, 15 марта, в выставочном центре "Кипсала" прошло крупнейшее событие долгосрочного шопинга - Andele mandele. Взгляни, как дамы со всей Латвии торговали своими "жемчужинами"!
В воскресенье днем в Риге, в районе Межапарка, произошел пожар в одноэтажном общественном здании. Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD), вызов поступил в 15:08.
За рубежом:
США обратились к Дании и другим европейским странам, чтобы выяснить, могут ли они экспортировать больше яиц в США, поскольку американцы столкнулись с резким ростом цен на яйца, сообщает вещательная корпорация ERR.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, фактически ликвидирующий семь федеральных агентств, включая Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое осуществляет мониторинг и финансирование "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL). Другие затронутые агентства занимались вопросами бездомных, трудовыми спорами и развитием общества.
Агент Центральной криминальной полиции Аго Мёльдер, выдавая себя за преступника, проник в ближайшее окружение Евгения Бирина, который вел крупномасштабный наркобизнес из Латвии. В результате операции удалось раскрыть сеть наркоторговцев, отправивших в Эстонию более 50 килограммов наркотиков, пишет Rus.Postimees.
Группа исследователей НАТО изучает несколько наиболее потенциально катастрофичных сценариев, с которыми в будущем может столкнуться альянс. Рассматриваются сценарии, предполагающие атаки России, передает Business Insider.
По меньшей мере 50 человек погибли в результате пожара в маленьком городе Кочани в Северной Македонии, сообщило информационное агентство MIA со ссылкой на МВД Северной Македонии.
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