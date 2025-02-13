Видео "Игнорируют латышский язык". Управляющая компания говорит с клиентами только по-русски

"Мне позвонила сотрудница Rītupes nami и сказала, что я не сдала показания счетчика воды. Она сразу начала разговор на русском языке. Я спросила, можно ли поговорить на латышском, на что она ответила, что нет. Не понимаю, как такое может быть? Люди, работающие в управлении домами, должны знать латышский язык, ведь им приходится общаться с жильцами", - говорит Ребека.

До этого случая она еще два раза попадала в ситуацию, когда при общении с этой управляющей компанией та отдавала предпочтение русскому языку, а не латышскому.

Журналисты Bez Tabu нанесли неожиданный визит в офис Rītupes nami. На вопросы отвечала председатель кооператива Нина Бокше, которая первым делом попросила собеседников говорить по-русски. Она не смогла объяснить, почему в кооперативе нет сотрудников, которые могли бы общаться с клиентами на латышском языке.

Центр государственного языка (VVC) призывает в таких случаях немедленно сообщать ему об этом.

"В конкретном случае может быть установлено, что, предположим, есть услуга, которую получает потребитель. Закон о государственном языке предусматривает, что частным организациям в тех случаях, когда речь идет об общественных интересах, следует использовать государственный язык. На иностранном языке они могут общаться, если услуга предоставляется между членами кооператива", - говорит руководитель регионального отдела языкового контроля VVC Вилнис Кушкис.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu

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