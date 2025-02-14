В Драбеши пожар уничтожил дом семьи. Владельцы просят поддержки общества

"Забежали наверх, и там было полно дыма. Была затоплена печка, может быть, между старой стенкой было какое-то пламя. Сразу же вызвали спасателей. Хотя бы одна комната и кухня не залиты водой", - рассказала хозяйка дома Инга.

Сыновья Инги Юрис и Мартиньш показали дом - одна из комнат выгорела полностью. Оба они строители, поэтому смогут сделать ремонт сами, однако просят поддержки в материальном обеспечении.

"Есть люди, у которых остаются материалы - всякие конструкции, вата, древесные материалы, регипс, окна, двери. Может быть, есть какие-то радиаторы. Мы можем делать руками, но финансово сейчас не можем. Если у кого-то есть лишние материалы, которые можно отдать, будем рады каждой мелочи", - рассказал Юрис.

После пожара были открыты номера телефонов для пожертвований - позвонив по номеру 90203909, можно пожертвовать 1,50 евро, в свою очередь, позвонив по номеру 90204120, вы пожертвуете восемь евро.

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