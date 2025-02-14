Скончалась писательница и драматург Илзе Индране

"Вечером 12 февраля ушла из жизни Ундине Ятниеце, моя мама. Илзе Индране, писательница и учительница. Обладательница большой, насыщенной жизни, сильных слов и пронзительно живого взгляда", - пишет Иева Ятниеце.

"Прощание с этим кругом жизни состоится в четверг, 20 февраля. Товарищей по жизни и книгам приглашаем в 12:00 в дом "Леясзилес" и в 13:30 на кладбище Вистиньлеяс в Праулиенской волости Мадонского края", - добавляет дочь.

Индране родилась 23 апреля 1927 года в Лаздонской волости под именем Ундины Лиепини.

Как пишет портал Literatura.lv, Индране - одна из самых ярких представительниц романтического стиля в латышской прозе послевоенных лет. Она является автором четырех сборников короткой прозы, семи романов, девяти детских книг и четырех пьес. Особое признание получили ее романы Lazdu laipa ("Зыбкие мостки", 1963), Ūdensnesējs ("Водонос", 1971) и Zemesvēzi dzirdēt ("Донатов топор", 1984). Прозу Индране отличает романтическое восприятие мира, поэтические средства выражения и богатый язык.

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