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В Вильнюсе на вывеске посольства США была нарисована буква Z (3)

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Посольство США в Вильнюсе
Посольство США в Вильнюсе Фото: Luko Balandžio / 15min.lt

В четверг вечером в Вильнюсе неизвестный нарисовал краской из баллончика букву Z на вывеске посольства США.

Как сообщил Департамент полиции, инцидент был зафиксирован около 22:50.

Начато досудебное расследование по факту нарушения общественного порядка.

Буква Z впервые была использована российской армией в 2022 году после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Еще в апреле 2022 года Сейм Литвы принял поправки к Кодексу об административных правонарушениях и Закон о собраниях, запрещающие публичную демонстрацию букв Z и V, георгиевской ленточки и других символов войны России против Украины. Подобные знаки считаются пропагандой военной агрессии и военных преступлений против человечности.

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