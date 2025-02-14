В четверг вечером в Вильнюсе неизвестный нарисовал краской из баллончика букву Z на вывеске посольства США.
Как сообщил Департамент полиции, инцидент был зафиксирован около 22:50.
Начато досудебное расследование по факту нарушения общественного порядка.
Буква Z впервые была использована российской армией в 2022 году после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Еще в апреле 2022 года Сейм Литвы принял поправки к Кодексу об административных правонарушениях и Закон о собраниях, запрещающие публичную демонстрацию букв Z и V, георгиевской ленточки и других символов войны России против Украины. Подобные знаки считаются пропагандой военной агрессии и военных преступлений против человечности.
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