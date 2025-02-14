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Несет ли угрозу Латвии удар дрона по Чернобыльской АЭС? Комментирует VVD (6)

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Защитный саркофаг Чернобыльской АЭС после удара дрона
Защитный саркофаг Чернобыльской АЭС после удара дрона Фото: AFP/SCANPIX

В Латвии не возникло угрозы повышения уровня радиации после того, как российский ударный дрон врезался в защитную конструкцию на территории Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), заверили агентство LETA в Центре радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды (VVD).

Центр радиационной безопасности VVD в пятницу получил через систему Международного агентства по атомной энергии сведения о зарегистрированном налете российских беспилотных летательных аппаратов на территорию Чернобыльской АЭС, в результате чего была поражена находящаяся на территории АЭС конструкция, обеспечивающая защиту корпуса поврежденного 4-го реактора.

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Уровень радиации на территории Чернобыльской АЭС остается неизменным и постоянно контролируется. Центр радиационной безопасности VVD отмечает, что в круглосуточном режиме следит за измерениями на станциях радиационного мониторинга в Латвии и других странах, а также за ходом событий. Повышенного уровня радиации в Латвии не констатировано, и угрозы в связи с конкретной ситуацией не существует, отметили в Центре радиационной безопасности VVD.

Как сообщалось, российский ударный дрон попал в щит, установленный для ограничения распространения радиации с Чернобыльской АЭС, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что уровень радиации не увеличился.

"Минувшей ночью российский беспилотник с мощной боеголовкой ударил по щиту, защищающему мир от радиации из разрушенного четвертого реактора Чернобыльской АЭС", - заявил Зеленский.

В результате удара дрона щит был поврежден и начался пожар, который был потушен, сообщил президент.

"Единственной страной в мире, которая атакует такие объекты, оккупирует атомные электростанции и воюет, не считаясь с последствиями, является современная Россия", - добавил Зеленский.

Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) также сообщило об ударе по объекту и отметило, что "уровень радиации как внутри, так и снаружи по-прежнему нормальный и стабильный". МАГАТЭ также опубликовало снимки загоревшегося после столкновения дрона.

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