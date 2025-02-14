"Россия каждую ночь осуществляет такие атаки против украинской инфраструктуры и наших городов. Россия продолжает увеличивать свою армию. Россия не меняет своей безумной античеловеческой государственной риторики. И это означает, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому нужно объединенное давление всех, кто ценит жизнь, - давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает", - отметил Зеленский.

Сотрудники МАГАТЭ, которые находятся в районе Чернобыльской АЭС, подтвердили, что слышали звуки взрыва и видели пожар. По их данным, признаков нарушения внутренней защитной оболочки изоляционного сооружения пока нет.

"Уровни радиации внутри и снаружи остаются нормальными и стабильными. Сообщений о пострадавших нет. МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией", - отмечается в сообщении агентства.

Как пишет "Медуза", Министерство обороны России инцидент пока не прокомментировало.

Всего же в ночь на пятницу Россия атаковала Украину с разных направлений 133 беспилотниками Shahed и их имитациями, в то время как украинские силы ПВО уничтожили 73 беспилотника.

Напомним, российская армия заняла ЧАЭС в первый день полномасштабного вторжения в Украину - 24 февраля 2022 года. Под контроль Украины атомная электростанция вернулась после того, как россияне отступили из Киевской и Черниговской областей - в конце марта - в начале апреля того же года.

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