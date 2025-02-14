В ночь на пятницу, 14 февраля, российский ударный дрон попал по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, дрон нес фугасную боевую часть и попал по изоляционному сооружению над четвертым энергоблоком, пишет "Медуза".
По словам Зеленского, изоляционное сооружение получило повреждение, кроме того, возник пожар, который, впрочем, удалось быстро потушить.
Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025
This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT
"В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", - заявил президент Украины.
"Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой — со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, - это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру", - сказал Зеленский.
During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 14, 2025
"Россия каждую ночь осуществляет такие атаки против украинской инфраструктуры и наших городов. Россия продолжает увеличивать свою армию. Россия не меняет своей безумной античеловеческой государственной риторики. И это означает, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому нужно объединенное давление всех, кто ценит жизнь, - давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает", - отметил Зеленский.
Сотрудники МАГАТЭ, которые находятся в районе Чернобыльской АЭС, подтвердили, что слышали звуки взрыва и видели пожар. По их данным, признаков нарушения внутренней защитной оболочки изоляционного сооружения пока нет.
"Уровни радиации внутри и снаружи остаются нормальными и стабильными. Сообщений о пострадавших нет. МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией", - отмечается в сообщении агентства.
Как пишет "Медуза", Министерство обороны России инцидент пока не прокомментировало.
Всего же в ночь на пятницу Россия атаковала Украину с разных направлений 133 беспилотниками Shahed и их имитациями, в то время как украинские силы ПВО уничтожили 73 беспилотника.
Напомним, российская армия заняла ЧАЭС в первый день полномасштабного вторжения в Украину - 24 февраля 2022 года. Под контроль Украины атомная электростанция вернулась после того, как россияне отступили из Киевской и Черниговской областей - в конце марта - в начале апреля того же года.
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