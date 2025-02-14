Пт, 14.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Фото и видео Зеленский: российский дрон попал по саркофагу Чернобыльской АЭС (2)

Обновлено 14 февраля 2025, 10:01
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Дрон атаковал саркофаг Чернобыльской АЭС
Дрон атаковал саркофаг Чернобыльской АЭС Фото: скриншот видео

В ночь на пятницу, 14 февраля, российский ударный дрон попал по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, дрон нес фугасную боевую часть и попал по изоляционному сооружению над четвертым энергоблоком, пишет "Медуза".

По словам Зеленского, изоляционное сооружение получило повреждение, кроме того, возник пожар, который, впрочем, удалось быстро потушить.

"В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", - заявил президент Украины.

"Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой — со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, - это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру", - сказал Зеленский.

"Россия каждую ночь осуществляет такие атаки против украинской инфраструктуры и наших городов. Россия продолжает увеличивать свою армию. Россия не меняет своей безумной античеловеческой государственной риторики. И это означает, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому нужно объединенное давление всех, кто ценит жизнь, - давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает", - отметил Зеленский.

Сотрудники МАГАТЭ, которые находятся в районе Чернобыльской АЭС, подтвердили, что слышали звуки взрыва и видели пожар. По их данным, признаков нарушения внутренней защитной оболочки изоляционного сооружения пока нет.

"Уровни радиации внутри и снаружи остаются нормальными и стабильными. Сообщений о пострадавших нет. МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией", - отмечается в сообщении агентства.

Как пишет "Медуза", Министерство обороны России инцидент пока не прокомментировало.

Всего же в ночь на пятницу Россия атаковала Украину с разных направлений 133 беспилотниками Shahed и их имитациями, в то время как украинские силы ПВО уничтожили 73 беспилотника.

Напомним, российская армия заняла ЧАЭС в первый день полномасштабного вторжения в Украину - 24 февраля 2022 года. Под контроль Украины атомная электростанция вернулась после того, как россияне отступили из Киевской и Черниговской областей - в конце марта - в начале апреля того же года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (2)
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти