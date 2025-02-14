Шок от тональности, с которой Дональд Трамп говорит о начале переговоров с Путиным по Украине, подкрепляют алармистские новости о расходах Москвы на армию, которые превышают суммарный военный бюджет всех стран ЕС. Однако посыпать голову пеплом рано, ближайшие выходные, когда пройдет Мюнхенская конференция по безопасности, укажут будущее, считает политолог Дмитрий Стратиевский, пишет Rus.Postimees.
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Интервью ⟩ Что ждет Европу после благодарностей Трампа Путину: милитаризм России и "мюнхенский сговор"
Политолог, историк, директор Берлинского Центра изучения Восточной Европы (Osteuropa-Zentrum Berlin) Дмитрий Стратиевский за несколько дней до новостей о телефонных беседах Трампа с Путиным и Зеленским опубликовал свою новую работу "Милитаризм в России". После 12 февраля, когда президент США поблагодарил российского диктатора "за усилия" в намерении остановить войну, эта тема заиграла новыми красками. Тем более на фоне попыток Москвы пугать страны Балтийского моря "прямым военным столкновением". Rus.Postimees поговорил с аналитиком.