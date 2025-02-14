Интервью Что ждет Европу после благодарностей Трампа Путину: милитаризм России и "мюнхенский сговор"

Политолог, историк, директор Берлинского Центра изучения Восточной Европы (Osteuropa-Zentrum Berlin) Дмитрий Стратиевский за несколько дней до новостей о телефонных беседах Трампа с Путиным и Зеленским опубликовал свою новую работу "Милитаризм в России". После 12 февраля, когда президент США поблагодарил российского диктатора "за усилия" в намерении остановить войну, эта тема заиграла новыми красками. Тем более на фоне попыток Москвы пугать страны Балтийского моря "прямым военным столкновением". Rus.Postimees поговорил с аналитиком.