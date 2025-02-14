Китайские нефтеперерабатывающие заводы резко сократили закупки российской нефти из-за ужесточения санкций США, примененных к 180 танкерам "теневого" флота, а также компаниям "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".
Китайские нефтеперерабатывающие заводы резко сократили закупки сырья у России
В феврале поставки нефти из России в Китай в море сократились до 500 000 баррелей в день по сравнению с в среднем 1,05 млн баррелей в день за предыдущие три месяца, сообщает Reuters со ссылкой на статистику Kpler. Китай замещает российскую нефть поставками из Бразилии и Анголы: первая из них увеличила экспорт на рынок КНР с 0,91 до 1,05 миллиона баррелей в день, вторая почти удвоилась с 0,67 до 1,13 миллиона баррелей в день.
Индия, наоборот, увеличила закупки, чтобы получить как можно больше грузов до 27 февраля, когда санкции вступят в силу полностью. В феврале индийский рынок получит от России 1,71 млн баррелей в день, что является самым большим объемом за последние три месяца.
До сих пор неясно, что в долгосрочной перспективе будет с российской нефтью, которую в больших объемах не закупает ни одна страна мира, кроме Индии и Китая. Секретарь министерства нефти Индии Панкай Яин заявил на этой неделе, что порты страны готовы принимать только те танкеры, к которым не применены санкции. Это означает сокращение и количества, и объемов судов, сообщили агентству Reuters источники на индийских нефтеперерабатывающих заводах.
Попытка достичь соглашения с индийцами на конференции Индийской энергетической недели, на которую от имени России пришел глава несанкционированной компании "Совкомфлот" Игорь Тонковидов, закончилась безрезультатно. Индийские покупатели отказались платить за услуги компании в любой валюте, в том числе в рупиях, сообщили Reuters партнеры по переговорам.
Ранее аналогичные ограничения установили порты китайской провинции Шаньдун, в том числе Цингдао, входящей в пятерку крупнейших портов страны. Согласно одному из источников Reuters,
поставки российской нефти в Китай уже в марте могут снизиться на 70%, или на 700-800 тысяч баррелей в день по сравнению с январем.
Принадлежащие государству нефтеперерабатывающие заводы, скорее всего, откажутся от нефти российского происхождения из-за сокращения числа посредников и страховщиков, желающих участвовать в таких сделках из-за санкций, пояснил источник агентства.
Российские нефтяники уже сейчас испытывают трудности с продажей нефти. По оценкам Goldman Sachs, 17 млн баррелей, не нашедших покупателей, дрейфуют в море на танкерах, превращенных в плавучие склады. Аналитики банка прогнозируют, что к лету этот объем может вырасти до 50 миллионов баррелей.
Это может вынудить нефтяные компании сократить производство. Тем временем они пытаются привлечь покупателей дополнительными скидками. Стоимость нефти основного сорта российского экспорта в портах Балтийского моря - Urals - опустилась ниже 60 долларов США за баррель. В четверг, 13 февраля, по данным Reuters, посылки Urals были проданы по цене 59,33 доллара США за баррель. Это почти на 15% ниже уровня, установленного бюджетом 2025 года (69,7 доллара за баррель).
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