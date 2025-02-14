Китайские нефтеперерабатывающие заводы резко сократили закупки сырья у России

В феврале поставки нефти из России в Китай в море сократились до 500 000 баррелей в день по сравнению с в среднем 1,05 млн баррелей в день за предыдущие три месяца, сообщает Reuters со ссылкой на статистику Kpler. Китай замещает российскую нефть поставками из Бразилии и Анголы: первая из них увеличила экспорт на рынок КНР с 0,91 до 1,05 миллиона баррелей в день, вторая почти удвоилась с 0,67 до 1,13 миллиона баррелей в день.

Индия, наоборот, увеличила закупки, чтобы получить как можно больше грузов до 27 февраля, когда санкции вступят в силу полностью. В феврале индийский рынок получит от России 1,71 млн баррелей в день, что является самым большим объемом за последние три месяца.