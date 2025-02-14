Браже призвала укрепить позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров

Как сообщила советник министра Сигне Знотиня-Знота, на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу министры иностранных дел Северных и Балтийских стран встретились с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, подтвердив непреклонную долгосрочную поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Министр подчеркнула, что любые переговоры о мире в Украине, которые неизбежно повлияют на безопасность во всей Европе, могут вестись только при полноценном участии Украины и Европы. Любой мирный процесс должен быть направлен на справедливый и устойчивый мир и основан на приемлемых для Украины условиях, отметила министр.

Европа является крупнейшим спонсором Украины, особенно страны Балтии и Северные страны (NB8), которые оказывают Украине вторую по величине военную поддержку среди всех партнеров, подчеркнула Браже.

При этом министр отметила, что европейским странам необходимо стремительно поднимать вложения в безопасность и оборону, чтобы укрепить сдерживающие способности перед агрессором.

"Россия - это проблема всех нас. Россия сама не остановится. Сейчас нет никаких признаков того, что Россия хотела бы мира - вчера ночью она напала на Чернобыльскую атомную станцию, и не прошло ни одной ночи, ни одного дня без нацеленных Россией атак на Украину", - заявила Браже.

Министр подчеркнула, что это решающее время для решающих решений, и европейские страны должны взять на себя более активную роль в управлении этими процессами.

Также министр подчеркнула, что все ее встречи и публичные выступления в Мюнхене сфокусированы на поддержке Украины, которая борется за свою независимость и нашу безопасность.

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