Дешевле, чем в Риге? Сколько на самом деле стоит вечер в Венской опере?

В конце прошлого года мы с подругами отправились в путешествие в Вену. Вместо рождественской магии нас ждало небольшое разочарование. Но главной целью поездки было не это - мы просто хотели встретиться друг с другом, ведь в обычной жизни живем каждая в своем уголке Латвии и даже мира.

Почему бы не выбрать место "на полпути" и не совместить все, что любим: еду, культуру и эмоции? А посещение Венской оперы казалось для этого идеальной остановкой.

За билетами на балет "Зимняя сказка" британского хореографа Кристофера Уилдона, основанный на одноименной трагикомедии Уильяма Шекспира, мы начали "охотиться" еще летом.

Цены на билеты варьируются от 45 до 275 евро, также доступны более дешевые стоячие места.

Неотъемлемая часть таких культурных мероприятий - перерывы и разговоры в кафе...