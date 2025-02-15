Латвия осуждает "президентские выборы" в оккупированной Россией Абхазии

Как агентству LETA заявили в Министерстве иностранных дел, Латвия не признает ни легитимность, ни итоги этих "выборов".

Латвия призывает Россию выполнить свои обязательства по заключенному при посредничестве Европейского союза соглашению от 12 августа 2008 года и отозвать признание независимости грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия.

МИД выражает твердую и непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах ее международно признанных границ.

В оккупированной России Абхазии президентские "выборы" проводились в связи с отставкой лидера региона Аслана Бжании в ноябре прошлого года после нескольких дней массовых протестов против инвестиционного соглашения с Россией.

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