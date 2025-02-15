Бывший судебный пристав приговорен к тюремному заключению за хищение 183 061 евро

Кроме того, у лица конфискованы доли в капитале трех компаний. Также был удовлетворен иск Министерства юстиции о возмещении ущерба, и с обвиняемого в пользу государства взыскана компенсация за материальный ущерб в размере 183 061 евро.

Рижский городской суд признал судебного исполнителя виновным в том, что он незаконно завладел и растрачивал денежные средства, находившиеся на депозитных счетах присяжного судебного исполнителя, в крупном размере, будучи лицом, которому это имущество было доверено и находилось в его распоряжении. Преступление было совершено в период с 2003 по 2010 год.

Латгальский окружной суд отменил обжалуемый приговор в части отсутствия определения компенсации ущерба в пользу государства и взыскания процессуальных расходов, а также постановил их взыскать.

ВС отказался возбуждать кассационное производство. Суд установил, что в части, касающейся наказания, обвиняемый в кассационной жалобе повторил аргументы апелляционной жалобы, которые суд апелляционной инстанции уже рассмотрел и мотивированно отклонил.

Суд апелляционной инстанции признал, что за совершенное преступление обвиняемому назначено законное, обоснованное и справедливое наказание.