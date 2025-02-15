Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, в связи с чем вступил в силу приговор, согласно которому бывший судебный исполнитель был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы за присвоение 183 061 евро, сообщили в суде.
Бывший судебный пристав приговорен к тюремному заключению за хищение 183 061 евро
Кроме того, у лица конфискованы доли в капитале трех компаний. Также был удовлетворен иск Министерства юстиции о возмещении ущерба, и с обвиняемого в пользу государства взыскана компенсация за материальный ущерб в размере 183 061 евро.
Рижский городской суд признал судебного исполнителя виновным в том, что он незаконно завладел и растрачивал денежные средства, находившиеся на депозитных счетах присяжного судебного исполнителя, в крупном размере, будучи лицом, которому это имущество было доверено и находилось в его распоряжении. Преступление было совершено в период с 2003 по 2010 год.
Латгальский окружной суд отменил обжалуемый приговор в части отсутствия определения компенсации ущерба в пользу государства и взыскания процессуальных расходов, а также постановил их взыскать.
ВС отказался возбуждать кассационное производство. Суд установил, что в части, касающейся наказания, обвиняемый в кассационной жалобе повторил аргументы апелляционной жалобы, которые суд апелляционной инстанции уже рассмотрел и мотивированно отклонил.
Суд апелляционной инстанции признал, что за совершенное преступление обвиняемому назначено законное, обоснованное и справедливое наказание.
Суд установил, что обвиняемый, будучи присяжным судебным исполнителем, на протяжении семи лет присваивал доверенные ему денежные средства в размере 183 061 евро, что более чем в 14 раз превышает сумму, с которой преступление считается совершенным в крупном размере. Кроме того, преступление было совершено при отягчающих обстоятельствах - злоупотребляя служебным положением.
Суд признал, что, несмотря на то, что собранные в ходе дела сведения о личности обвиняемого в целом можно считать положительными, характер преступления и размер нанесенного ущерба не позволяют суду назначить условное наказание.
Суд указал, что условное осуждение обвиняемого не достигнет карательной и превентивной цели наказания.
ВС признал обоснованным вывод суда апелляционной инстанции о том, что преступные действия обвиняемого находятся в прямой причинно-следственной связи с указанными убытками, поэтому с него должна быть взыскана компенсация за причиненный ущерб. Суд, ссылаясь на Закон о судебных исполнителях и другие нормативные акты, аргументированно пришел к выводу, что возмещение убытков должно быть взыскано в пользу государства.
Суд указал, что, хотя денежные средства, зачисленные на депозитный счет, не считаются государственными средствами, государство через присяжных судебных исполнителей обязано гарантировать хранение и выплату этих средств взыскателям и другим заинтересованным лицам. Следовательно, государство несет ответственность за деятельность присяжных судебных исполнителей, в том числе за присвоение ими денежных средств, принадлежащих другим лицам, и их недостачу на депозитном счете. В свою очередь, присяжный судебный исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный государству.
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