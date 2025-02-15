"Я рад, что президент Макрон пригласил наших лидеров в Париж", - сказал Сикорский, добавив, что на предстоящей встрече ожидаются "очень серьезные" переговоры о вызовах, с которыми столкнулась Европа после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

По словам Сикорского, стиль действий Трампа можно охарактеризовать русским термином "разведка боем" - действуй, смотри, что происходит, а затем определяй свою позицию.

"Европа должна дать на это ответ", - подчеркнул он.

Сикорский подтвердил в соцсети X (бывший Twitter), что в саммите примет участие премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Нам необходимо продемонстрировать нашу силу и единствл", - заявил он.

Две другие высокопоставленные чиновницы Евросоюза в комментарии Politico подтвердили, что встреча в Париже действительно состоится в понедельник.

Пока остается неизвестным, будут ли в саммите участвовать все лидеры стран ЕС или только узкий круг государств, а также пригласит ли Франция к обсуждению других европейских лидеров, например премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Французская сторона пока официально не подтвердила проведение саммита.

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