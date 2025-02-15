ФОТО В Мюнхене скончались женщина и ее двухлетняя дочь, раненные в результате теракта

Женщина была доставлена в больницу в критическом состоянии, однако врачи не смогли спасти ее жизнь. Также не удалось спасти ее дочь.

Нападение произошло в четверг, когда 24-летний беженец из Афганистана, которого немецкие СМИ идентифицировали как Фархада Н., на автомобиле Mini Cooper въехал в толпу людей во время демонстрации профсоюзов в центре Мюнхена.

По официальным данным, пострадали не менее 39 человек.

Нападавший был задержан, в настоящее время ведется следствие.

Zwei Tage nach dem Anschlag auf eine Demonstration in München sind eine Frau und ein zweijähriges Kind an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das teilte das bayerische Landeskriminalamt mit.https://t.co/QtnLSJXpmS — DER SPIEGEL (@derspiegel) February 15, 2025

Прокуратура заявила в пятницу, что преступление, вероятно, было мотивировано его религиозными взглядами, однако доказательств связи с террористическими группировками на данный момент нет.

Этот инцидент стал уже пятым нападением, совершенным мигрантами в Германии за последние девять месяцев. На этом фоне вопрос миграции стал одной из ключевых тем предстоящих парламентских выборов, которые состоятся 23 февраля.

В субботу канцлер Германии Олаф Шольц посетил место трагедии и возложил белую розу к стихийному мемориалу.

Галерея: Последствия теракта в Мюнхене

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