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ФОТО В Мюнхене скончались женщина и ее двухлетняя дочь, раненные в результате теракта

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Фото статьи
Фото: dpa/picture-alliance

В результате наезда автомобиля на толпу в центре Мюнхена скончались 37-летняя женщина и ее двухлетняя дочь, получившие тяжелые травмы. Об этом в субботу сообщил Криминальный департамент федеральной земли Бавария.

Женщина была доставлена в больницу в критическом состоянии, однако врачи не смогли спасти ее жизнь. Также не удалось спасти ее дочь.

Нападение произошло в четверг, когда 24-летний беженец из Афганистана, которого немецкие СМИ идентифицировали как Фархада Н., на автомобиле Mini Cooper въехал в толпу людей во время демонстрации профсоюзов в центре Мюнхена.

По официальным данным, пострадали не менее 39 человек.

Нападавший был задержан, в настоящее время ведется следствие.

Прокуратура заявила в пятницу, что преступление, вероятно, было мотивировано его религиозными взглядами, однако доказательств связи с террористическими группировками на данный момент нет.

Этот инцидент стал уже пятым нападением, совершенным мигрантами в Германии за последние девять месяцев. На этом фоне вопрос миграции стал одной из ключевых тем предстоящих парламентских выборов, которые состоятся 23 февраля.

В субботу канцлер Германии Олаф Шольц посетил место трагедии и возложил белую розу к стихийному мемориалу.

Галерея: Последствия теракта в Мюнхене

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