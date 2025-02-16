КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС Местным фанатам Трампа пора снять розовые очки

В любой разумной, цивилизованной стране российский диктатор был бы закован в наручники и отправлен в тюрьму, однако в Вашингтоне его, вероятно, примут как доброго друга, с которым можно посидеть в Овальном кабинете и обсудить варианты капитуляции Украины.

Если бы Путина интересовал мир, он давно бы сам начал переговоры с Зеленским. Однако такие переговоры с его стороны не имели бы смысла, ведь достичь мира слишком просто - достаточно вывести свою армию из Украины и восстановить границы 2014 года. А для России это означало бы позорное поражение. Это же никуда не годится.

Но переговоры с Трампом - это совсем другое дело, потому что из него можно выбить гораздо более выгодные для России условия. А те "мирные" условия, которые уже начали звучать, выглядят весьма драматично - Украине придется отказаться от части своей территории, забыть о возможности когда-либо вступить в НАТО, а силы НАТО, скорее всего, потребуют отвести из стран Балтии и еще неизвестно откуда.

А от чего придется отказаться России? Ни от чего. Только от желания продолжать отправлять своих граждан на верную смерть в Украину...