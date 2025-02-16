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Теракт на юге Австрии совершил исламист

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Народный мемориал на месте теракта в городе Филлах, Австрия
Народный мемориал на месте теракта в городе Филлах, Австрия Фото: AFP / Scanpix

Нападение в австрийском городе Филлах, расположенном на юге страны в федеральной земле Каринтия, совершил исламист, связанный с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом в воскресенье, 16 февраля, заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

"Это атака исламиста, имеющая связь с "Исламским государством"", - сообщил министр.

В субботу вооруженный ножом 23-летний сириец убил 14-летнего подростка и ранил пятерых случайных прохожих.

По данным полиции, нападавший недавно подвергся радикализации под влиянием материалов, размещенных в интернете. Следователи считают, что жертвы были выбраны хаотично, без предварительного плана.

Трое пострадавших находятся в реанимации.

Орудием преступления стал складной нож с 10-сантиметровым лезвием.

Остановить нападавшего удалось 42-летнему курьеру службы доставки еды. Он, также являясь сирийцем, сбил преступника на автомобиле. Вскоре после этого злоумышленник был задержан полицией.

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