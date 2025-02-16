За сутки задержаны 10 водителей в сильном алкогольном опьянении

У десяти задержанных уровень алкоголя в крови превысил 1,5 промилле. Трое из них были остановлены в Рижском регионе, еще трое - в Видземе, где также был выявлен водитель, находившийся под воздействием наркотиков. Два случая сильного опьянения зафиксированы в Курземе, по одному - в Латгалии и Земгале.

Согласно латвийскому законодательству, за вождение в состоянии наркотического опьянения, а также при превышении уровня алкоголя в крови свыше 1,5 промилле наступает уголовная ответственность. Кроме того, автомобиль нарушителя подлежит конфискации, если он принадлежит самому водителю.

В случае, если транспортное средство зарегистрировано на другое лицо, нарушителю, помимо прочих санкций, придется выплатить сумму, соответствующую рыночной стоимости автомобиля.

За прошедшие сутки в двух случаях полиция приняла решение изъять транспортное средство у водителей, находившихся в сильном алкогольном опьянении. Еще девяти нарушителям предстоит выплатить государству сумму, зависящую от стоимости автомобиля, которым они управляли в момент задержания.

Пять задержанных водителей, у которых концентрация алкоголя в крови была ниже 1,5 промилле, понесут административную ответственность.

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