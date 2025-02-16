"Навальный отдал свою жизнь за свободную и демократическую Россию", - подчеркнула Каллас, призвав российские власти освободить всех политических заключенных.

"Сегодня исполняется год со дня смерти лидера российской оппозиции и политика Алексея Навального, за которую полную ответственность несут президент Путин и российские власти", - говорится в ее заявлении.

Глава европейской дипломатии отметила, что на фоне продолжающейся войны России против Украины усиливаются и внутренние репрессии против тех, кто выступает за демократию. Она напомнила, что в тюрьмах, наряду с сотнями других политических заключенных, остаются и бывшие адвокаты Навального.

Навальный был задержан в январе 2021 года по возвращении из Германии, где проходил лечение после покушения на его жизнь, организованного сотрудниками ФСБ России.

В феврале 2021 года он был приговорен к двум с половиной годам колонии за якобы нарушение условий условного наказания, вынесенного ему в 2014 году. В марте 2022 года суд добавил к его сроку еще девять лет, обвинив в "мошенничестве" и "неуважении к суду". В августе 2023 года Навальный был приговорен еще к 19 годам заключения по делу об "экстремизме".

В декабре 2023 года его перевели в колонию особого режима, построенную в 1960-х годах на месте бывшего лагеря ГУЛАГа. 16 февраля 2024 года Алексей Навальный скончался при невыясненных обстоятельствах.

Оппозиция и мировая общественность считают, что его убийство - дело рук российского режима.

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